CONCEJAL MIGUEL CONTRERAS RESPALDA GESTIÓN MUNICIPAL Y VALORÓ DISMINUCIÓN DE RECLAMOS POR CARRERAS CLANDESTINAS

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas Miguel Contreras Bravo abordó diversos temas de interés local, entre ellos el reciente reportaje que denunció presuntos sobresueldos en cargos directivos del municipio y el próximo remate de vehículos incautados en carreras clandestinas.

Respecto a la polémica por los llamados sobresueldos, Contreras fue enfático en señalar que “estoy de acuerdo en como se han dado las cosas, no son sobresueldos son incrementos según el grado a desempeñar”. Añadió que se trata de “profesionales que llevan años en la municipalidad, que conocen el trabajo, que se ponen la chaqueta por el municipio”, destacando la experiencia de los funcionarios que actualmente ocupan cargos de responsabilidad.

El edil subrayó además que “prefiero eso a que pongan operadores políticos”, descartando irregularidades en los procesos administrativos y afirmando que, de haber observado alguna situación fuera de norma, “hubiese presentado un reclamo a Contraloría” como han hecho otros concejales. En la misma línea, valoró la decisión del alcalde de no contar con jefe de gabinete: “el alcalde no tiene un jefe de gabinete, podría estar pagando un sueldo aparte y no lo hizo”, dijo.

En otro tema, Contreras comentó sobre el remate de autos incautados en carreras clandestinas en la capital regional, destacando los esfuerzos de las autoridades para reducir este tipo de actividades. “He notado en el último tiempo una baja en los reclamos sobre este tipo de situaciones”, señaló, atribuyendo la mejora a las fiscalizaciones y medidas aplicadas por los organismos competentes.

La entrevista cerró con un llamado del concejal a mantener la confianza en las instituciones locales y a continuar fortaleciendo la transparencia y el trabajo municipal en beneficio de la comunidad puntarenense.



