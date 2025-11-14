BROTES DE INFLUENZA EN NOVIEMBRE GENERAN PREOCUPACIÓN Y REDSALUD ACTIVA REFUERZO DE INMUNIZACIÓN HASTA EL 15 DE DICIEMBRE

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Dr. Bernardo San Martín, broncopulmonar de RedSalud Magallanes, abordó el aumento atípico de casos de Influenza que se está registrando en la región, pese a encontrarse fuera del período estacional habitual. El especialista explicó que este comportamiento epidemiológico ha generado preocupación en los equipos de salud, especialmente debido al número de personas que aún no han recibido su dosis preventiva.

Ante este escenario, RedSalud Magallanes reforzó su campaña de vacunación dirigida a personas rezagadas, con el objetivo de proteger a la población frente a los casos que continúan en alza. La institución informó que se está utilizando la Vacuna Antigripal Vaxigrip Tetravalente, disponible a un precio preferencial de $7.990, una medida que busca facilitar el acceso y aumentar la cobertura. Esta promoción estará vigente hasta el 15 de diciembre.

La comunidad interesada en recibir la vacuna puede inscribirse o agendar su hora a través del formulario oficial habilitado por RedSalud en el siguiente enlace:



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqRlkoq6z-UpUYx08uYmA8x16GJNt8sTzIwm0zf8h9ENXsKA/viewform

​

