Punta Arenas,
13 de noviembre de 2025

37 SERVICIOS RURALES GRATUITOS MOVILIZARÁN A LA CIUDADANÍA PARA EJERCER SU DERECHO A VOTAR EL PRÓXIMO DOMINGO

​Los horarios fueron ajustados para operar como un día sábado o un día hábil dependiendo de la demanda histórica. El transporte urbano también fue modificado para reforzar las horas de mayor movimiento hacia los locales de votación, entre las 11 y 17 horas.

TP ELECCIONES 2025 3

​Como ya es tradicional, en la parada rural “Mina Loreto”, el delegado presidencial regional José Ruiz Pivcevic junto al seremi de Transportes y Telecomunicaciones Alejandro Goich Barría, dieron a conocer la forma en que operarán los servicios de transporte público en nuestra región la jornada de elecciones de este domingo 16 de noviembre.

 
El delegado presidencial regional informó que una de las responsabilidades del gobierno es velar por el normal y buen funcionamiento de todos los servicios relacionados con la jornada electoral, entre ellos el transporte.

 
“Dentro de este buen funcionamiento se considera garantizar la movilidad de las y los vecinos de los sectores rurales. Por ello, sumamos 15 trayectos especiales a los 22 regulares, que vienen a reforzar el transporte desde sectores aislados y rurales, los que serán completamente gratuitos”, indicó Ruiz. Asimismo, recordó que el Servel realizó un cambio en el local de votación en la comuna de Timaukel, trasladándolo desde Cámeron a Pampa Guanaco.

 
“El llamado que hacemos a la comunidad es a revisar su local de votación antes de acudir a votar, porque pudo haber cambios en las mesas. También a que revisen su cédula de identidad que debe estar al día, o si no, máximo con un año de vencimiento el día de la elección. Y a ejercer un voto informado, que es la forma de cuidar nuestra democracia y proyectar el país que queremos”, señaló.

 
Por su parte, el seremi Goich informó que son distintos los horarios para cada servicio rural, dependiendo de las localidades que atienden. “Los detalles y horarios fueron compartidos con las delegaciones provinciales, por medios de prensa y redes sociales institucionales para dar amplia difusión”, agregó.

 
De igual manera, añadió que los equipos de la División de Fiscalización de la seremitt se desplegarán desde las 7:30 horas en las comunas de Punta Arenas y Natales, controlando el cumplimiento de los horarios y las frecuencias programas para la jornada del domingo.

 
En cuanto a los servicios urbanos Red Punta Arenas y consolidado norte, que atiende Río Seco y loteos Varillas y Vrsalovic, indicó que mantienen su tarifa normal. En el caso de Red Punta Arenas, los primeros buses saldrán desde las 7 horas y el último a las 21. La frecuencia será reforzada en el bloque horario entre las 11 y 17 horas, pensando que es el momento en que más afluencia de público hay en los locales de votación.

 
Se puede revisar la información de los servicios en el siguiente enlace del blog de la División de Transporte Público Regional: https://transportesubsidiadomagallanico.blogspot.com/?m=0


seguridadelecciones

SEGURIDAD PÚBLICA INFORMA DESPLIEGUE PARA LAS VOTACIONES DEL PRÓXIMO DOMINGO

MINVU DESMIENTE DECLARACIONES DE CANDIDATO SOBRE ENTREGA DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN

Leer Más

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo aclara que el proyecto Francisco Bettancourt es uno de los 57 proyectos habitacionales ejecutados durante el actual gobierno, y lamenta la difusión de información incorrecta que busca confundir a la ciudadanía.

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

williamseleccions

REFUERZAN COORDINACIÓN PREVIO A ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025 EN PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

ejercitomontebae

DOTACIÓN ANTÁRTICA DEL EJÉRCITO CONQUISTA EL MONTE JACQUINOT TRAS SEIS AÑOS: UN DESAFÍO MARCADO POR EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA PREPARACIÓN

latam-huelga-pilotos

PILOTOS DE LATAM AIRLINES IRÁN A HUELGA: NO LOGRARON ACUERDO CON LA EMPRESA Y CRITICAN A GERENCIA