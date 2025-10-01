Punta Arenas,
1 de octubre de 2025

TRAS GESTIÓN DEL ALCALDE PATRICIO FERNÁNDEZ, BANCOESTADO ABRE SUCURSAL EN PUERTO WILLIAMS

​El alcalde Patricio Fernández, destacó que esta gestión busca mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer el desarrollo económico de la comuna.

Tras gestiones impulsadas por el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, hoy comenzó la marcha blanca de la nueva sucursal de BancoEstado en Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo. La inauguración oficial de las dependencias está programada para diciembre de este año.

El recinto bancario está ubicado en la Costanera y atenderá de lunes a viernes entre las 9:00 y las 14:00 horas. La nueva sucursal contará con cuatro funcionarios y permitirá a los habitantes realizar todo tipo de trámites bancarios. Con esta apertura, BancoEstado refuerza su presencia en territorios extremos, facilitando el acceso a servicios financieros a los habitantes de la ciudad más austral del mundo.

El alcalde Patricio Fernández, destacó que esta gestión busca mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer el desarrollo económico de la comuna.

"La verdad que bastante contento, hoy día nos sentimos de verdad realizados con un sueño que yo creo desde la historia de Puerto Williams y con el avance de los años, la transformación que ha tenido Puerto Williams, era necesario contar con la presencia del BancoEstado. En esta marcha blanca, porque hay que dejarlo claro, es una marcha blanca que le va a permitir a la comunidad tener este acceso que antes se veía un poco difícil por la distancia geográfica que tenemos con la ciudad más cercana que es Punta Arenas. Así que, para mí como gestión, yo sé que muchos funcionarios también se suman, más el concejo municipal y creo que es un sueño cumplido".

Por su parte, el Gobernador de la Región de Magallanes, Jorge Flies, indicó que "este es un sueño hecho realidad, un trabajo, una petición de la región hace muchos años y en estos 170 años con un directorio totalmente sensibilizado y con el interés cierto del gobierno central y el trabajo municipal y el gobierno regional ha sido factible hoy día el poder contar e iniciar su función el BancoEstado acá en esta marcha blanca".

A su vez, el agente de BancoEstado, Claudio Matamala, se mostró muy emocionado al llegar a una zona tan austral.

"La verdad es que nosotros primero que todo felices de estar acá en Puerto Williams aportando como Banco Estado al desarrollo y potenciar una comuna tan linda como Puerto Williams. (...) Acá todo cuesta un poquito más, desde la logística para el transporte de los materiales para la oficina, hasta los temas nuestros personales, de los funcionarios que llegamos acá a trabajar. Pero pese a toda esa intensidad ha sido espectacular.".


MUNICIPALIDAD DE PORVENIR ES PREMIADA CON RECURSOS ECONÓMICOS POR BUENA GESTIÓN MUNICIPAL

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

EL PATRULLAJE CONSTANTE DE LA SECCIÓN CENTAURO DEJA 46 DETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MÁS CARABINEROS, LA MAYOR INVERSIÓN EN EL GES Y AUMENTO DE VIVIENDAS: EL DETALLE DEL PRESUPUESTO 2026

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909