ALCALDE RADONICH ANUNCIA EXPO FITNESS, AVANCES EN SEDE SOCIAL Y BALANCE POSITIVO DE LAS INVERNADAS 2025

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, entregó un completo balance sobre actividades culturales, comunitarias y avances en proyectos locales.

El edil informó que la ciudad celebrará el Mes del Adulto Mayor con una nutrida cartelera de seis actividades que se extenderán desde el 5 al 28 de octubre, destacando música, teatro, caminatas y el tradicional desfile cívico. “Será un mes donde nuestros adultos mayores serán los protagonistas”, señaló.

En materia turística, Radonich destacó que las visitas durante las Invernadas 2025 aumentaron en un 30% respecto del año anterior, con un especial crecimiento en la semana del Patagonia Light Festival, que registró un 50% más de visitantes en comparación al mismo periodo de 2024.

Asimismo, anunció la realización de la II Expo Disciplinas Fitness PUQ 2025, programada para el sábado 12 de octubre. La actividad contará con la presencia de destacados exponentes y busca transformarse en un punto de encuentro en torno al deporte, el bienestar y la vida activa.

Otro de los hitos destacados fue la histórica condena por maltrato animal lograda tras una denuncia presentada por el equipo jurídico municipal y la Dirección de Aseo y Ornato (Dimao), que permitió sancionar con 540 días de cárcel efectiva al agresor de perros, marcando un precedente en la defensa de los animales en la región.

Finalmente, el alcalde informó que la nueva sede social de la Población Chaparro presenta un 60% de avance en su construcción. El edificio contará con más de 300 metros cuadrados para uso comunitario, además de salas multiuso y oficinas, en lo que calificó como “un proyecto de vanguardia para los vecinos del sector”.





