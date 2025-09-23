MUNICIPIO Y FISCALÍA REFUERZAN ACCIONES CONTRA CARRERAS CLANDESTINAS

La Municipalidad de Punta Arenas sostuvo una reunión con la Fiscalía Regional para abordar los avances en las causas vinculadas a carreras clandestinas y el comiso de vehículos. En el encuentro participaron el alcalde Claudio Radonich, el fiscal regional Cristián Crisosto, el concejal y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Germán Flores, y el director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza.





El alcalde Radonich destacó que este trabajo coordinado ya muestra resultados concretos. "Gracias a un gran esfuerzo de Carabineros, la Fiscalía y la colaboración de la Municipalidad, se requisaron 17 vehículos hace algunos meses. Hoy tenemos dos sentencias firmes que derivarán en el remate de autos incautados, y durante las próximas semanas se espera resolución en otras 10 causas. Esto es una señal clara: la ley se cumple y no habrá impunidad para quienes ponen en riesgo a terceros con estas prácticas", señaló.





Radonich agregó que las carreras clandestinas han provocado accidentes con víctimas inocentes y que la aplicación de la ley es clave para prevenir nuevos episodios. "Estos autos de alta gama no volverán a sus dueños. Serán rematados públicamente y más vehículos seguirán el mismo camino. La normativa vigente es estricta, y con el apoyo de Fiscalía, Carabineros, PDI y nuestra seguridad municipal se está aplicando en toda su extensión", afirmó.





En tanto, el director de Seguridad Pública, Carlos Sanhueza, indicó que el municipio seguirá apoyando las investigaciones con registros audiovisuales y fiscalizaciones. "Hemos aportado imágenes de cámaras instaladas en la Costanera y otros puntos de la ciudad, que son clave para la persecución penal. Además, cursamos infracciones relacionadas con vidrios polarizados, escapes libres y patentes, y retiramos vehículos de circulación cuando corresponde. Aunque las carreras clandestinas son un delito que compete a Carabineros, nuestro rol es entregar antecedentes y continuar colaborando en el control preventivo", explicó.





Por su parte, el concejal Germán Flores solicitó al fiscal regional aplicar de manera plena la Ley 21.495, que sanciona con mayor rigor estas conductas. "Existen precedentes en otras ciudades, como Temuco y Lautaro, donde vehículos participantes en carreras clandestinas fueron comisados, rematados o incluso destruidos. Queremos que se dé la señal de que en Punta Arenas tampoco habrá impunidad. Quizás estas prácticas no desaparezcan del todo, pero sí se reducirá el incentivo al saber que perderán sus autos", afirmó.





El municipio reafirmó que enfrentar las carreras clandestinas es una prioridad en materia de seguridad pública, y recalcó que el trabajo conjunto con las instituciones de orden se mantendrá con el objetivo de sacar de circulación los vehículos que representan un riesgo para la comunidad.

