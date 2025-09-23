Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

23 de septiembre de 2025

MUNICIPIO Y FISCALÍA REFUERZAN ACCIONES CONTRA CARRERAS CLANDESTINAS

​Se revisaron causas por vehículos incautados y se acordó continuar con el trabajo conjunto para aplicar sanciones ejemplares.

REUNIÓN CON FISCALÍA (2)

La Municipalidad de Punta Arenas sostuvo una reunión con la Fiscalía Regional para abordar los avances en las causas vinculadas a carreras clandestinas y el comiso de vehículos. En el encuentro participaron el alcalde Claudio Radonich, el fiscal regional Cristián Crisosto, el concejal y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Germán Flores, y el director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza.


El alcalde Radonich destacó que este trabajo coordinado ya muestra resultados concretos. "Gracias a un gran esfuerzo de Carabineros, la Fiscalía y la colaboración de la Municipalidad, se requisaron 17 vehículos hace algunos meses. Hoy tenemos dos sentencias firmes que derivarán en el remate de autos incautados, y durante las próximas semanas se espera resolución en otras 10 causas. Esto es una señal clara: la ley se cumple y no habrá impunidad para quienes ponen en riesgo a terceros con estas prácticas", señaló.


Radonich agregó que las carreras clandestinas han provocado accidentes con víctimas inocentes y que la aplicación de la ley es clave para prevenir nuevos episodios. "Estos autos de alta gama no volverán a sus dueños. Serán rematados públicamente y más vehículos seguirán el mismo camino. La normativa vigente es estricta, y con el apoyo de Fiscalía, Carabineros, PDI y nuestra seguridad municipal se está aplicando en toda su extensión", afirmó.


En tanto, el director de Seguridad Pública, Carlos Sanhueza, indicó que el municipio seguirá apoyando las investigaciones con registros audiovisuales y fiscalizaciones. "Hemos aportado imágenes de cámaras instaladas en la Costanera y otros puntos de la ciudad, que son clave para la persecución penal. Además, cursamos infracciones relacionadas con vidrios polarizados, escapes libres y patentes, y retiramos vehículos de circulación cuando corresponde. Aunque las carreras clandestinas son un delito que compete a Carabineros, nuestro rol es entregar antecedentes y continuar colaborando en el control preventivo", explicó.


Por su parte, el concejal Germán Flores solicitó al fiscal regional aplicar de manera plena la Ley 21.495, que sanciona con mayor rigor estas conductas. "Existen precedentes en otras ciudades, como Temuco y Lautaro, donde vehículos participantes en carreras clandestinas fueron comisados, rematados o incluso destruidos. Queremos que se dé la señal de que en Punta Arenas tampoco habrá impunidad. Quizás estas prácticas no desaparezcan del todo, pero sí se reducirá el incentivo al saber que perderán sus autos", afirmó.


El municipio reafirmó que enfrentar las carreras clandestinas es una prioridad en materia de seguridad pública, y recalcó que el trabajo conjunto con las instituciones de orden se mantendrá con el objetivo de sacar de circulación los vehículos que representan un riesgo para la comunidad.


REUNIÓN POR ILUMINACIÓN DE RUTA 9 (2)

AUTORIDADES AFINAN PLAN DE ILUMINACIÓN EN RUTA 9 AL AEROPUERTO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO Y FISCALÍA REFUERZAN ACCIONES CONTRA CARRERAS CLANDESTINAS

Leer Más

​Se revisaron causas por vehículos incautados y se acordó continuar con el trabajo conjunto para aplicar sanciones ejemplares.

​Se revisaron causas por vehículos incautados y se acordó continuar con el trabajo conjunto para aplicar sanciones ejemplares.

REUNIÓN CON FISCALÍA (2)
nuestrospodcast
trabajadorportuario

EN EL DÍA DEL TRABAJADOR PORTUARIO AUTORIDADES ESTABLECEN MESA SECTORIAL DE TRABAJO

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
MATHESON EN COMISIÓN

COLUSIÓN DE LA CENTOLLA: DIPUTADO MATHESON EXIGE QUE EVENTUALES MULTAS VAYAN EN BENEFICIO DE PESCADORES AFECTADOS

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
coregallardo

"ESTAMOS INVIRTIENDO CERCA DE 100 MILLONES POR CADA VIVIENDA”: CONSEJERA ROXANA GALLARDO CUESTIONA ALTOS COSTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN MAGALLANES

Balance Fiestas Patrias 2 (2)

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
PAX
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
jcr_content

EGRESADA U. DE CHILE BUSCA TRIUNFAR EN PREMIO DE LA PRESTIGIOSA REVISTA NATURE

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)