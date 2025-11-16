Punta Arenas,
16 de noviembre de 2025

“TRANQUILA, SERENA, ESPERANZADA Y NUNCA CONFIADA” DIPUTADA JAVIERA MORALES SE REFIERE A SU CANDIDATURA

Elecciones 2025. ​

javiera

Con estas palabras la actual diputada por Magallanes se hizo presente post votar en la Escuela República de Croacia.

Destacando que espera que la región tome una buena decisión y a la vez comentado la gran convocatoria.

¿Dónde terminará la jornada? La diputada junto a militantes y simpatizantes del frente amplio esperan los resultados en la sede del partido.


“MUCHOS NOS HAN HECHO CREER QUE VOTAR NULO ES MANIFESTARSE”: CANDIDATA A DIPUTADA VERÓNICA AGUILAR MARTÍNEZ PIDE NO ANULAR EL VOTO

CANDIDATOS, AC A PARDOW Y RECLAMOS REGIONALES: LAS CLAVES DEL DISCURSO DEL BORIC DESDE SU LOCAL DE VOTACIÓN EN PUNTA ARENAS

​El Mandatario votó en la mesa 235, permaneció 65 segundos en la cámara secreta y luego depositó su papeleta en la urna antes de iniciar un breve recorrido hacia el gimnasio del establecimiento para hablar con la prensa.

​El Mandatario votó en la mesa 235, permaneció 65 segundos en la cámara secreta y luego depositó su papeleta en la urna antes de iniciar un breve recorrido hacia el gimnasio del establecimiento para hablar con la prensa.

DELEGADO JOSÉ RUIZ PIVCEVIC EN POLAR COMUNICACIONES: DETENCIONES, FISCALIZACIONES Y LLAMADO A REVISAR DATOS ANTES DE VOTAR EN ESTA JORNADA DE ELECCIONES

DESDE MADRID, ESPAÑA CHILENA JOSEFINA VARGAS SE REFIERE A CÓMO SE VIE EL PROCESO ELECCIONARIO EN ESE PAÍS

COMIENZA OFICIALMENTE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS CON LA INSTALACIÓN DE MESAS

CARRERA DE TOPOGRAFÍA DE SANTO TOMÁS PROMUEVE TALLER ABIERTO SOBRE DRONES Y EXPLICA VENTAJAS DE ESTUDIAR LA ESPECIALIDAD

