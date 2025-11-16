16 de noviembre de 2025
“TRANQUILA, SERENA, ESPERANZADA Y NUNCA CONFIADA” DIPUTADA JAVIERA MORALES SE REFIERE A SU CANDIDATURA
Elecciones 2025.
Con estas palabras la actual diputada por Magallanes se hizo presente post votar en la Escuela República de Croacia.
Destacando que espera que la región tome una buena decisión y a la vez comentado la gran convocatoria.
¿Dónde terminará la jornada? La diputada junto a militantes y simpatizantes del frente amplio esperan los resultados en la sede del partido.
CANDIDATOS, AC A PARDOW Y RECLAMOS REGIONALES: LAS CLAVES DEL DISCURSO DEL BORIC DESDE SU LOCAL DE VOTACIÓN EN PUNTA ARENAS
El Mandatario votó en la mesa 235, permaneció 65 segundos en la cámara secreta y luego depositó su papeleta en la urna antes de iniciar un breve recorrido hacia el gimnasio del establecimiento para hablar con la prensa.
