“MI COMPROMISO CONTINÚA SIENDO PONER A MAGALLANES PRIMERO”: DIPUTADA JAVIERA MORALES RINDE CUENTA PÚBLICA DE SU GESTIÓN LEGISLATIVA Y TERRITORIAL

Con un mensaje claro y enfático, la legisladora Javiera Morales presentó su cuenta pública del período legislativo 2022–2026 ante agrupaciones sociales, juntas de vecinos y centros de adultos mayores, en un encuentro con la comunidad que combinó balance de su gestión territorial, leyes impulsadas y la labor de su oficina parlamentaria: el Espacio Comunitario La Idea.

En el Centro Hijos de Chiloé, la diputada Javiera Morales repasó los principales hitos de su gestión en el Congreso y en el territorio, destacando avances en descentralización, derechos sociales, género, seguridad y fiscalización en la región. Además, relevó su apoyo a reformas estructurales que apuntan a mejorar la vida cotidiana de las familias y que fueron aprobadas durante este Gobierno como la reforma de pensiones, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el aumento del sueldo mínimo.

Frente a la idea de que el progresismo se desentiende de la seguridad, Morales fue categórica: “No es cierto que hayamos estado en contra de la seguridad; al revés, nos hemos puesto manos a la obra”. Explicó que en los últimos tres años el Congreso ha aprobado más de 70 leyes en esta materia, junto con un aumento del presupuesto de seguridad del 15%, pasando de $65 mil millones en 2023 a $85 mil millones en 2025.

Uno de los ejes más relevantes fue la defensa de la descentralización, donde resaltó que Magallanes recibió una inyección histórica de recursos gracias al Royalty Minero, Ley que fue destrabada tras más de cinco años de discusión, lo que se tradujo en $2.648 millones para las comunas, con un aumento del 234% respecto a 2024. “Que una familia en San Gregorio o un trabajador de Porvenir no tenga que pedir permiso a Santiago para acceder a derechos, eso es descentralización real. Es poner el mapa al revés y partir por el sur”, afirmó.

Dentro de los proyectos que ha impulsado está la Plataforma de Transferencia de Pasajes, Derecho a Embarque Prioritario a personas con urgencias médicas y discapacidad, además de un reglamento unificado para el traslado de mascotas. También la iniciativa que regula el uso de pantallas en las salas de clases, pronto a convertirse en Ley, junto con la prohibición del porte y tenencia de armas de fuego a personas procesadas o condenadas por VIF.

La parlamentaria sostuvo que en materia de derechos de las mujeres, diversidades y niñez “no hay puntos intermedios: ni un paso atrás”. Destacó la aprobación de la Ley Karin, la Ley Papitos Corazón, la Ley de Conciliación Trabajo y Familia y la tramitación de la Ley Integral de Violencia contra la mujer. Además, subrayó la creación de Centros Comunitarios de Cuidados en Cerro Castillo, San Gregorio y el futuro centro en Puerto Natales, iniciativas que buscan apoyar a quienes sostienen la vida cotidiana en territorios apartados.





En salud, gestionó que esté el presupuesto para construir los nuevos COSAM en Punta Arenas, los que serán una realidad en los próximos años, el impulso a la Ley de Enfermedades Raras y la importancia de avanzar en el acceso a especialistas, con la formación de ellos en la Universidad de Magallanes, y expertos en salud mental.

Con más de 130 oficios presentados, la diputada detalló que su labor fiscalizadora se ha centrado en salud, educación, transporte y protección de la niñez, “cada oficio que enviamos lleva el nombre de una familia, un vecino o una organización de Magallanes. Es fiscalización con rostro humano”, subrayó. Entre los logros, mencionó la apertura de la sede regional de la Defensoría de la Niñez, el avance del Plan de Emergencia Habitacional y que los vehículos con 15 años de antigüedad puedan convertirse al gas natural comprimido.

Un punto central de la cuenta pública fue el trabajo comunitario. La parlamentaria Javiera Morales destacó el rol del Espacio Comunitario La Idea, su sede en Punta Arenas, como espacio abierto para organizaciones sociales, artísticas y educativas. Allí funciona el Preuniversitario Popular, que ha beneficiado a más de 530 estudiantes de la región en tres años, ofreciendo clases gratuitas y voluntarias en Punta Arenas y Puerto Natales. “Hemos querido que la política vuelva a su lugar natural: entre la gente y para la gente. La Idea es la prueba de que el Congreso puede tener puerta de entrada en el barrio”, indicó.

En el cierre, la legisladora agradeció a las comunidades por el respaldo y reafirmó que “mi compromiso es continuar poniendo a Magallanes primero hasta el último día de mi gestión. Magallanes primero en descentralización, con recursos reales, con salud mental en el barrio, en las familias, primero en la educación pública, primero para que las pensiones alcancen y primero en una vida libre de violencia para mujeres y niños. Es cuidar nuestros mares, apoyar a quienes cuidan y poner la voz de la región en cada mesa donde se toman decisiones”.

La diputada concluyó que su labor ha demostrado que desde el extremo sur del país se puede hacer política con coraje, transparencia y resultados concretos, y reafirmó que seguirá trabajando “codo a codo con las comunidades para que Magallanes y la Antártica no se queden atrás”

