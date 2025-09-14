ALEJANDRO AVENDAÑO GALLARDO: “ATENTOS MAGALLÁNICOS, SE VIENEN LAS PROMESAS Y COMPROMISOS DE LOS CANDIDATOS PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS DISTRITO 28 EN LA REGIÓN DE MAGALLANES”

18 es el total de candidatos a la cámara baja en este escenario electoral en la región de Magallanes, votaciones que se efectuaran junto a las elecciones presidenciales el próximo 16 de noviembre del 2025.

Los actuales tres parlamentarios de la región, Christian Matheson, Javiera Morales y Carlos Bianchi, van por la reelección, los cuales en esta elección serán evaluados por sus adherentes de la elección anterior con lo que fueron elegidos.

A ello se suman 15 nuevos postulantes a la cámara baja de los distintos pactos y subpactos que lucharan por ganar un cupo al parlamento representando a nuestra región y todos ya tienen sus comandos organizados y los candidatos en su primer discurso señalan dejaremos los pies en la calle para recorrer y visitar a los votantes y de seguro con mucho puerta a puerta, la primera pregunta es como ya ha pasado en otras elecciones, solo para las elecciones visitan las comunas, los barrios, junta de vecinos etc., y una vez electos se olvidan de la gente eso es lo que tiene aburrido y cansado a la ciudadanía, hoy los votantes están más conscientes de que esto en cada elección sucede y quieren un compromiso real al entregar su voto.

Espero que este dejar los pies en la calle los candidatos recorran todas las comunas no solo las más grandes donde hay más votantes, ojalá entiendan que por mas pequeña sea una comuna son tanto o más importante que las que concentran mayor cantidad de votantes.

Creo y estoy convencido que las promesas no bastan para ganarse un voto de apoyo y en cada discurso que puede sonar muy bonito y aguerrido finalmente al llegar al parlamento tengan la capacidad de lograr poder dar soluciones a las promesas y no olvidarse de sus recorridos en campaña y no solo se vea hasta una nueva elección.

Espero compromisos reales en cada postulante en esta elecciones como poner atajo a los altos y abusivos cobro de los pasajes que llegan a costar sobre quinientos mil pesos en las líneas aéreas, poner atajo a las continuas alzas en las tarifas eléctrica sobre todo en Magallanes donde han aumentado sobre un 60%, están dispuestos a presentar a la Contraloría se revise el contrato de Edelmag y primero se demuestre que realmente congelaron sus tarifas entre el año 2019 al 2024, y sobre el ultimo aumento donde señalan no solo Edelmag si no también el gobierno justificando esta ultima alza a la subida del dólar, al menos su principal suministro de combustible para generar la electricidad es en un 87% el gas, gas que al menos Enap se lo vende a Gasco en peso no en dólar y lo mismo debiera vender Gasco a Edelmag en pesos, al menos nadie se ha pronunciado sobre estos dos temas ni políticos ni parlamentarios ni el gobierno en hacer revisar este contrato de Edelmag por parte de Contraloría.

Estos son solo dos ejemplos solamente de las muchas problemáticas que existen en nuestra región, hoy Chile ha cambiado y el voto ciudadano también, que no solo esta aburrida de las promesas de campaña sino también de la poca credibilidad que existe del parlamento, a 10 semanas aún no se sabe si habrá multa o no para quienes no concurran a votar la Cámara Baja rechazó las sanciones económicas, que originalmente se plantearon entre 34 mil y 206 mil pesos para ciudadanos que no concurran a votar y los extranjeros mantendrían su derecho a sufragio, pero sin sanciones en caso de abstenerse, por eso y otras tantas situaciones hoy no hay credibilidad, que valor tendría aplicar voto obligatorio y sin sanción económica, con esta medida de llegar aplicarse sin sanción la cantidad de votantes que concurra a entregar su voto será muy baja, finalizo señalando Avendaño.

