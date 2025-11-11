Punta Arenas,
11 de noviembre de 2025

CONEXIÓN PDI: LA CIENCIA FORENSE Y SU LABOR COLABORATIVA EN LA REGIÓN

Durante la tarde de hoy, en el programa “Conexión PDI”, se abordó el trabajo de la ciencia forense en la región, junto al doctor René Castro, director regional del Servicio Médico Legal, quien cuenta con seis años de trayectoria en Magallanes. 

En la entrevista, el doctor Castro explicó las áreas de trabajo del Servicio Médico Legal y destacó su rol de conexión con las instituciones policiales, especialmente con la Policía de Investigaciones (PDI), en la labor conjunta para el esclarecimiento de casos criminales. 

Además, se conversó sobre el reciente seminario forense realizado en la región, una instancia abierta a la comunidad que tuvo como objetivo acercar el trabajo científico y técnico que se desarrolla en el ámbito de la investigación criminal. 

La conversación también contó con la participación del subprefecto Luis Poggi, jefe del Laboratorio de Criminalística Regional de la PDI, quien se refirió al rol de la institución en dicho seminario. La PDI participó activamente con dos exposiciones, una en el área balística y otra en microanálisis, a cargo de peritos especializados que compartieron su experiencia y conocimientos con los asistentes. 

Te invitamos a revivir la entrevista completa en el programa Conexión PDI, donde podrás conocer en detalle cómo la ciencia forense y la investigación policial trabajan de manera conjunta para aportar verdad y justicia en la región.



