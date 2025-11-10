IFOP EN REUNIONES 44 DEL GRUPO DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE POBLACIONES DE PECES DEL COMITÉ CIENTÍFICO Y DE LA COMISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS

La Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR) es una organización intergubernamental establecida por una convención internacional en el marco del Sistema del Tratado Antártico. La Comisión, asistida por el Comité Científico, es responsable de la elaboración e implementación de las medidas necesarias para el ordenamiento y conservación de los recursos pesqueros y ecosistemas asociados, en el océano Austral.

En este ámbito, entre los días 6 y 17 de octubre del 2025, se realizó en Hobart, Australia, la reunión del WG-FSA, ante el cual Chile presentó propuestas de planes de investigación de bacalaos (Dissostichus spp.) para las áreas estadísticas 48.2 y 48.3A de aguas de CCAMLR. Estas iniciativas fueron presentadas por parte de IFOP por el Dr. Carlos Montenegro Silva, Jefe División Investigación Pesquera de IFOP. Además, participó como asesor de esta iniciativa el Dr. Roberto Licandeo.

Actualmente en el Área de la Convención se llevan a cabo pesquerías dirigidas a la austromerluza negra, también conocida como bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides), la austromerluza antártica o bacalao antártico (Dissostichus mawsoni), el draco rayado (Champsocephalus gunnari) y el kril antártico (Euphausia superba). El manejo de estas pesquerías se realiza adoptando un enfoque precautorio, y los objetivos de ordenación tratan de encontrar un equilibrio entre conservación y utilización racional de los recursos y preservar las relaciones ecológicas preexistentes.

A las reuniones 44 del Comité Científico, del SCIC (Standing Committee on Implementation and Compliance), del SCAF (Standing Committee on Administration and Finance) y la 44 de la Comisión, asistieron como parte de la delegación chilena las siguientes personas:

· Sr. Juan Enrique Loyer. Jefe División de Asuntos Antárticos, Ministerio de Relaciones Exteriores (Jefe de Delegación)

· Sr. Renato Segura. Ministerio de Relaciones Exteriores

· Sr. Francisco Lértora. Dirección de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL)

· Sr. Francisco Santa Cruz. Instituto Antártico Chileno (INACH)

· Sr. Lucas Kruger. Instituto Antártico Chileno (INACH)

· Sr. Carlos Montenegro. Jefe División Investigación Pesquera de IFOP

· Sr. Juan Francisco Santibáñez. Jefe División Desarrollo Pesquero, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

· Sr. Pablo Ortiz. SERNAPESCA.

· CA Sr. Nelson Saavedra. Director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante.

· Sra. Valeria Carvajal. Presidenta FIPES.

· Enrique Gutiérrez. Gerente General Pescachile.

Durante la reunión 44 del Comité Científico, la cual tiene como presidente al Sr. César Cárdenas de INACH, se analizaron los resultados de las actividades de investigación de los programas científicos nacionales de los Miembros de la CCAMLR. Además, se dio cuenta de los programas para recolectar los datos necesarios para la ordenación efectiva del océano Austral, que incluyen elementos como el seguimiento de pesquerías, los observadores científicos a bordo de barcos de pesca y los programas de seguimiento del ecosistema y de los desechos marinos.

Adicionalmente se reportó el trabajo interseccional de los cinco grupos de trabajo que tiene el Comité Científico, los cuales son:

Grupo de Trabajo de Seguimiento y Ordenación del Ecosistema (WG-EMM), Grupo de Trabajo de Evaluación de las Poblaciones de Peces (WG-FSA), Grupo de Trabajo sobre Estadísticas, Evaluaciones y Modelado (WG-SAM), Grupo de Trabajo sobre la Mortalidad Incidental Relacionada con la Pesca (WG-IMAF) y Grupo de Trabajo de Prospecciones Acústicas y Métodos de Análisis (WG-ASAM)

Finalmente, uno de los aspectos más destacables de la participación de la delegación chilena en las reuniones 44 de CCAMLR, fue la representación de todos los sectores involucrados en las temáticas de las reuniones, con una fuerte participación de las instituciones del Estado de Chile, las industrias que tienen intereses pesqueros en aguas del Océano Austral, como también la interacción con organizaciones internacionales como FAO, IUCN, IWC, ASOC, COLTO, ARK, SCAR, entre otras.

