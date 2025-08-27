Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

27 de agosto de 2025

CHILE SERÁ SEDE DE LA 21ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ALGAS NOCIVAS EN PUNTA ARENAS

​El evento fortalecerá la posición de Chile como líder en la investigación marina y contribuirá a la sostenibilidad de sus recursos acuáticos.

microscopio-ICHA

Punta Arenas, ciudad ubicada en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, será la anfitriona de la 21ª edición de la Conferencia Internacional sobre Algas Nocivas (ICHA 2025), el principal encuentro científico mundial dedicado al estudio de las floraciones de algas nocivas (FAN). Este evento se llevará a cabo en octubre de 2025 y marcará la primera vez que Chile acoge esta prestigiosa conferencia.


La organización de ICHA 2025 está a cargo de más de 60 científicos nacionales de diversas instituciones, encabezados por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), con la colaboración de universidades y organismos como la Universidad de Magallanes (UMAG), Universidad de Los Lagos (ULA), Universidad San Sebastián (USS), Universidad de Concepción (UdeC), Universidad de Chile (UChile), Universidad Católica del Norte (UCN), Universidad de Atacama (UA), Plancton Andino, Instituto Tecnológico del Salmón (Intesal), Comité Oceanográfico Nacional (CONA), Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) y Subsecretaría de Salud Pública (SSP).


La región de Magallanes, reconocida por su biodiversidad y ecosistemas marinos únicos, ha sido escenario de eventos de FAN, como la reciente floración de Alexandrium catenella en la provincia de Última Esperanza. Este fenómeno subraya la importancia de abordar científicamente las FAN y su impacto en la salud pública, la pesca y la acuicultura.


ICHA 2025 reunirá a expertos de todo el mundo para compartir conocimientos y avances en la investigación de FAN, promoviendo la cooperación internacional y el desarrollo de estrategias para mitigar sus efectos. El evento fortalecerá la posición de Chile como líder en la investigación marina y contribuirá a la sostenibilidad de sus recursos acuáticos.


Para más información y actualizaciones sobre ICHA 2025, visite el sitio web oficial del evento: https://www.ifop.cl/chile-sera-sede-del-mayor-encuentro-cientifico-internacional-sobre-floraciones-de-algas-nocivas/.

Fotografía: ICHA 2025.

Fuente: aqua.cl



centropenitpuntaarenas

INTERNO FALLECE AL INTERIOR DEL PENAL DE PUNTA ARENAS TRAS REGRESAR DE SALIDA DOMINICAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

PREMIO NACIONAL DE URBANISMO ASESORARÁ AL MUNICIPIO EN EL PROYECTO DEL EDIFICIO CONSISTORIAL

Leer Más

​Sergio Baeriswyl trabajará durante dos meses en la elaboración de un informe técnico que determinará la mejor distribución y ubicación de las direcciones, unidades y departamentos municipales en el edificio.

​Sergio Baeriswyl trabajará durante dos meses en la elaboración de un informe técnico que determinará la mejor distribución y ubicación de las direcciones, unidades y departamentos municipales en el edificio.

RB 1
nuestrospodcast
Directora Regional Pamela Leiva Burgos

SERNAMEG ASEGURA CONTINUIDAD DEL CENTRO DE LAS MUJERES DE PUERTO NATALES

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Directora Regional Pamela Leiva Burgos

SERNAMEG ASEGURA CONTINUIDAD DEL CENTRO DE LAS MUJERES DE PUERTO NATALES

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
islnatales

ISL MAGALLANES REFUERZA APLICACIÓN DEL SEGURO ESCOLAR EN PUERTO NATALES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
pdteboricjornadas

PRESIDENTE BORIC RECIBE INVITACIÓN OFICIAL PARA EL CIERRE DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES 2025

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250