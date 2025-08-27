CHILE SERÁ SEDE DE LA 21ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ALGAS NOCIVAS EN PUNTA ARENAS

Punta Arenas, ciudad ubicada en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, será la anfitriona de la 21ª edición de la Conferencia Internacional sobre Algas Nocivas (ICHA 2025), el principal encuentro científico mundial dedicado al estudio de las floraciones de algas nocivas (FAN). Este evento se llevará a cabo en octubre de 2025 y marcará la primera vez que Chile acoge esta prestigiosa conferencia.

La organización de ICHA 2025 está a cargo de más de 60 científicos nacionales de diversas instituciones, encabezados por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), con la colaboración de universidades y organismos como la Universidad de Magallanes (UMAG), Universidad de Los Lagos (ULA), Universidad San Sebastián (USS), Universidad de Concepción (UdeC), Universidad de Chile (UChile), Universidad Católica del Norte (UCN), Universidad de Atacama (UA), Plancton Andino, Instituto Tecnológico del Salmón (Intesal), Comité Oceanográfico Nacional (CONA), Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) y Subsecretaría de Salud Pública (SSP).

La región de Magallanes, reconocida por su biodiversidad y ecosistemas marinos únicos, ha sido escenario de eventos de FAN, como la reciente floración de Alexandrium catenella en la provincia de Última Esperanza. Este fenómeno subraya la importancia de abordar científicamente las FAN y su impacto en la salud pública, la pesca y la acuicultura.

ICHA 2025 reunirá a expertos de todo el mundo para compartir conocimientos y avances en la investigación de FAN, promoviendo la cooperación internacional y el desarrollo de estrategias para mitigar sus efectos. El evento fortalecerá la posición de Chile como líder en la investigación marina y contribuirá a la sostenibilidad de sus recursos acuáticos.

Para más información y actualizaciones sobre ICHA 2025, visite el sitio web oficial del evento: https://www.ifop.cl/chile-sera-sede-del-mayor-encuentro-cientifico-internacional-sobre-floraciones-de-algas-nocivas/.

Fotografía: ICHA 2025.

Fuente: aqua.cl

