INACH FORMA A 24 NUEVAS OBSERVADORAS Y OBSERVADORES CIENTÍFICOS EN PESQUERÍAS ANTÁRTICAS

24 profesionales de distintas regiones del país participaron en la cuarta capacitación para el Sistema Internacional de Observación Científica (SISO) para la Comisión para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) organizado por el Instituto Antártico Chileno (INACH), instancia que se dictó la semana pasada en este servicio y en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes (UMAG).





El curso capacitó en las medidas de conservación que rigen para las pesquerías antárticas, las artes de pesca, el registro de las operaciones de pesca, la composición de la captura objetivo, las mediciones de parámetros biológicos, el monitoreo de la pesca incidental (by-catch), el programa de marcaje de austromerluza austral, la obtención de otolitos y el monitoreo de organismos marinos vulnerables (especies de lento crecimiento que viven en el fondo marino como esponjas, hidrocorales, estrellas de mar y cnidarios).





La Dra. Lorena Rebolledo, investigadora del Departamento Científico del INACH y coordinadora técnica del Programa de Observación Científica de Chile y organizadora del evento, efectuó un positivo balance de la actividad: "Recibimos más de 40 postulaciones y pudimos seleccionar y capacitar a 24 participantes, quienes cumplieron más de 30 horas de trabajo teórico-práctico." La información independiente obtenida por las y los observadores científicos es crucial para evaluar el impacto de las pesquerías y la eficacia de las medidas de conservación en el océano Austral. La capacitación combinó sesiones teóricas y prácticas interactivas.





Entre los relatores estuvieron representantes de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) de la Armada de Chile, Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), la Universidad de Valparaíso, PescaChile, además de observadores científicos con larga experiencia y profesionales del INACH.





Johana Jeria, en representación de PescaChile S.A., valoró la instancia: "Es una oportunidad para mostrar lo que realiza nuestra empresa y que quienes están en el curso conozcan los productos que se procesan y cómo se trabaja a bordo. Somos una de las principales empresas con barcos factoría que pescan bacalao y kril, donde necesitamos observadores científicos. Esta capacitación es fundamental para entregarles el conocimiento y que entiendan todo el proceso."





Importancia del curso





Francisco Santa Cruz, investigador del INACH y representante científico de nuestro país ante la CCRVMA, señaló que "el sistema de observación científica es una de las herramientas más importantes para generar información para el manejo pesquero, evaluar el estado de las poblaciones y el impacto que tiene la actividad pesquera sobre los recursos y el ecosistema. Por eso es fundamental contar con personas bien entrenadas, que conozcan las medidas de conservación y generen datos de la mejor calidad posible. Ha sido un trabajo muy satisfactorio e importante para el país y para la CCRVMA."





En esta línea, Rebolledo explicó que "la observación científica es un trabajo demandante que requiere conocimiento actualizado de las medidas de conservación, que regulan la pesca de especies como bacalao, icefish y kril, y las cuales pueden cambiar cada año. La misión del observador es conocer claramente qué medidas aplicar en cada pesquería, de acuerdo a la instrucción previa que les otorgamos." Durante el curso, las y los participantes revisaron en detalle los cuadernos de observación y reportes que deben entregar tras cada campaña, documentos clave para asegurar información de calidad. "Las y los observadores no son fiscalizadores, sino recopiladores de datos independientes, fundamentales para perfeccionar las medidas de conservación y proteger los recursos vivos marinos antárticos", explicó Rebolledo.





Las y los participantes mostraron gran entusiasmo tras haber participado de esta capacitación. Bárbara Galaz, bióloga marina egresada de la UMAG, comentó: "Fue un curso intenso, pero entretenido, que me permitirá ampliar mis horizontes y ojalá llegar a trabajar en la Antártica. Aportará mucho a mi desarrollo profesional."





Robert Bello, biólogo marino con más de dos décadas de experiencia como observador en el IFOP, afirmó que tomó el curso para volver a trabajar en aguas australes. "Estuve en una campaña de la CCRVMA en el verano del 2007 y fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi carrera. El observador es testigo presencial directo de la actividad pesquera, es muy distinto ir a tomar datos en la recalada del buque a puerto que estar a bordo y mirar in situ la operación de pesca, y no por un tema fiscalizador, sino que nuestros datos probablemente van a ayudar a definir medidas de conservación efectivas", expresó.





Jacqueline Boldt, profesional de la Fundación Aysén Mira el Mar, afirmó que el curso le abrió una nueva panorámica: "Trabajo en el monitoreo de mamíferos marinos en la zona de los fiordos chilenos, por lo que esta dimensión del territorio antártico era desconocida para mí. Aquí tuve la oportunidad de comprender cómo se trabaja en esta área específica. Me llama la atención que además de cuidar el recurso pesquero, se protege a otros animales como aves, mamíferos y organismos del bentos. El enfoque antártico está basado en el diálogo, el conocimiento científico y las reglas claras que establece la CCRVMA", dijo.





Los y las participantes rindieron una prueba de certificación que abarcó conocimientos sobre las principales medidas de conservación que regulan las diferentes pesquerías, la protección general del medioambiente, la protección de ecosistemas marinos vulnerables en la Antártica, junto a las principales especies de aves y mamíferos marinos presentes en el océano Austral que interactúan con las pesquerías. Además, deberán completar un curso de familiarización a bordo. "Quienes cumplan con estas instancias serán incorporados a la base de futuros observadores científicos del INACH, quedando elegibles para participar en distintas pesquerías, siempre que cuenten con la salud médica compatible y la disponibilidad necesaria para el trabajo", concluyó Rebolledo.





El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).

