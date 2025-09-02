CINCO ORGANIZACIONES DE MAGALLANES EGRESAN DEL PROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS LABORALES CON EQUIDAD DE GÉNERO

​El Programa Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género (BPLEG), impulsado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes llevó a cabo la ceremonia de egreso donde cinco organizaciones públicas y privadas recibieron la certificación por completar un proceso que busca instalar la igualdad de género en su gestión interna y en el trato hacia trabajadoras y trabajadores. Se trata de Fosis, seremi de Obras Públicas, Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (Cormag) y ZonAustral.



El programa tiene como objetivo disminuir en organizaciones laborales las desigualdades de género que afectan a la inserción, permanencia y desarrollo de las mujeres en el mundo del trabajo remunerado. Para ello, cada año ingresan nuevas organizaciones que, de manera voluntaria, se someten a un proceso que contempla sensibilización, autodiagnóstico y diseño de planes de acción, abordando temas como reclutamiento, desarrollo de carrera, conciliación de la vida laboral y familiar, prevención de acoso, equidad salarial y ambientes laborales inclusivos.



Además, en la instancia se dio la bienvenida a tres nuevas entidades que iniciarán el proceso en 2025: Conaf, Sernapesca y el Centro de Formación Técnica de Magallanes. En la ceremonia, la directora regional del SernamEG, Pamela Leiva Burgos, destacó el carácter transformador del programa: “El ingreso es voluntario y exige a las instituciones un ejercicio de autocrítica. Lo valioso es que permite reconocer brechas reales y comprometer acciones que se traducen en cambios culturales de largo plazo, con impacto directo en la vida de trabajadoras y trabajadores”, afirmó.



Por su parte, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, subrayó la relevancia de esta certificación: “Es una buena noticia para Magallanes, porque demuestra que la igualdad de género puede implementarse en la gestión interna de las instituciones. Estos avances van en la misma línea de la Ley de Conciliación y confirman que los cambios culturales son posibles cuando hay compromiso”.



Una de las empresas certificadas fue la Sociedad de Rentas Inmobiliarias ZonaAustral, quienes destacaron esta oportunidad para progresar en espacios laborales más inclusivos, justos y equitativos. “Participar en el programa del SernamEG y obtener esta certificación constituye un paso fundamental en nuestro compromiso de reducir las brechas de género. Este reconocimiento no solo nos llena de orgullo, sino que también nos motiva a seguir fortaleciendo una cultura organizacional en la que todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo, consolidándonos como un referente regional en la promoción de prácticas laborales inclusivas”, declaró Carolina Bahamonde Aguilar, jefa de Gestión de Personas de la empresa.



Al cierre, la directora regional de SernamEG, Pamela Leiva Burgos, invitó a más organizaciones a sumarse: “Queremos que instituciones públicas y privadas de la región se atrevan a dar este paso. Cada año se abren tres cupos para que puedan postular y comprometerse con medidas concretas que reduzcan sus brechas de género. El programa entrega resultados medibles y genera transformaciones reales en la cultura laboral”.



Conoce más de este programa en: https://portalbpleg.sernameg.gob.cl/.





