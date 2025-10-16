MUNICIPALIDAD DE NATALES INAUGURA “YO AMO NATALES”, UN SÍMBOLO DE IDENTIDAD FORJADO POR EL TALENTO JOVEN LOCAL

​Este 14 de octubre, en una emotiva ceremonia que congregó a autoridades, gremios y la comunidad natalina, fue inaugurada oficialmente la escultura “Yo Amo Natales”, un nuevo hito urbano que se erige no solo como un punto de encuentro y un atractivo fotográfico, sino como un poderoso testimonio del trabajo colaborativo entre el municipio, la educación técnico-profesional y el sector privado.



El acto, liderado por la alcaldesa Ana Mayorga, contó con la presencia del Honorable Concejo Municipal, la Subsecretaria de Turismo, representantes de los gremios de turismo y comercio, y vecinos, quienes fueron testigos de la materialización de un proyecto de profundo calado comunitario.



La máxima autoridad comunal destacó que la obra es un sello emblemático de su gestión. “Hoy no estamos inaugurando solo una estructura de metal, estamos consagrando un símbolo de amor por nuestra comuna y un ejemplo tangible de lo que podemos lograr cuando trabajamos unidos”, afirmó la edil durante su discurso. “Yo Amo Natales” es el fruto de una colaboración virtuosa que tiene en su corazón el talento y el esfuerzo de nuestros jóvenes estudiantes y sus docentes”.

Los verdaderos protagonistas de la jornada fueron los estudiantes y profesores de la especialidad de Construcciones Metálicas del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez. Ellos fueron los artífices materiales de la escultura, llevando el diseño preparado por la SECPLAN del municipio, a la realidad en un tiempo récord, demostrando un compromiso excepcional.



Como un reconocimiento a su labor fundamental, la alcaldesa Mayorga, junto a las autoridades presentes, hizo entrega de un galvano a cada uno de los alumnos y docentes involucrados y será instalada una placa, reconociendo a los artistas.

Alumnos de 3ro E de Construcciones Metálicas: Felix Oyarzun, Franco Foitzick, Juan Pedro Cárdenas, Samir Andrade, Sebastian Sánchez, Johnny Rodriguez, Dereck Vera.



Alumnos de 4to E de Construcciones Metálicas: Benjamin Madariaga, Benjamin Videla, Axel Perez, Joel Mansilla.

Cuerpo Docente: Arturo Godoy, Fernando Mansilla, Valentina March, Marcelo Miralles.



“Esta obra no solo embellece nuestro espacio público, sino que también enaltece la educación técnica profesional. Estos jóvenes demuestran que con sus habilidades pueden crear proyectos de impacto global, llevando el nombre de Puerto Natales a todos los rincones del planeta como un destino de talento y calidad”, añadió la alcaldesa Mayorga.



A partir de hoy, la obra “Yo Amo Natales” se convierte en un nuevo punto de encuentro para la comunidad y un imborrable ícono para los visitantes, proyectando una imagen de identidad, unidad y orgullo local que, se espera, perdurará por generaciones.





