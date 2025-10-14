Punta Arenas,
14 de octubre de 2025

VIVERO MUNICIPAL PROYECTA 15 MIL FLORES PARA EMBELLECER PUNTA ARENAS

​La producción floral del Parque María Behety creció un 20% respecto a 2024, destacando el trabajo técnico y el llamado al cuidado de los espacios públicos.

VIVERO MUNICIPAL (1)

Con la llegada de la primavera, el Vivero Municipal del Parque María Behety inició su etapa de mayor producción del año. Desde octubre hasta febrero, el equipo de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (Dimao) trabaja en la generación de más de 15 mil plantas y flores que adornarán distintos puntos de Punta Arenas.

El alcalde Claudio Radonich visitó las instalaciones para destacar el esfuerzo detrás de cada ejemplar que llega a las jardineras públicas. "Aquí se produce toda la vegetación floral que nuestra municipalidad planta en los diez lugares dispuestos para ello. Este año esperamos alcanzar las 15 mil flores, con un aumento del 20% respecto de 2024. Lo que pedimos a nuestros vecinos es que las cuiden, porque hay un trabajo importante detrás, que busca que nuestra ciudad se vea más linda y acogedora", señaló.

El jefe comunal añadió que estas plantaciones son parte de los detalles que contribuyen a una mejor imagen urbana. "Son parte de la postal que los visitantes se llevan de Punta Arenas. Queremos que nuestra ciudad esté lista y bonita para recibir a los turistas, y eso también depende del cuidado que todos tengamos con estas flores", enfatizó.

El vivero, que funciona dentro del Parque María Behety, es el centro de producción de especies como alisos blancos y violetas, pensamientos rojos y azules, rayitos de sol, caléndulas, margaritas, clavelinas y primaveras, entre otras. Las flores son destinadas a diez espacios públicos, entre ellos la Plaza Muñoz Gamero, el Monumento al Ovejero, la Plaza Fundacional y las jardineras de calles céntricas como Bories y Colón.

Según explicó la ingeniera forestal de la Dimao, Sofía Blanco, el proceso se extiende durante casi todo el año. "En mayo comenzamos con la preparación del suelo y de las platabandas, y luego realizamos la siembra, germinación, embolsado y aclimatación de las plantas antes de ser trasladadas a las áreas verdes. Ahora estamos en la etapa final, con la plantación en los espacios públicos", detalló.

Blanco agregó que, además de su valor ornamental, estas flores cumplen un rol ecológico relevante. "Aportan al equilibrio ecosistémico urbano y al bienestar de la comunidad. Por eso, es importante que las plantas permanezcan en sus jardineras: hay un trabajo técnico y mucho esfuerzo detrás de cada una", indicó.

Con más de 7.900 flores producidas hasta la fecha, superando ampliamente las 6.500 registradas el año pasado en este mismo periodo, el vivero municipal es un pilar fundamental para el embellecimiento y sostenimiento de las áreas verdes de la capital regional, reafirmando el compromiso de la administración comunal con una ciudad más verde, colorida y amable.


