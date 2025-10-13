LIGA ESCOLAR DE ATLETISMO VIVIÓ SU QUINTA FECHA ESTE FIN DE SEMANA Y ENTRA EN SU RECTA FINAL

​La Liga Escolar de Atletismo vivió su quinta fecha este viernes 10 y sábado 11 de octubre, reuniendo nuevamente a estudiantes de distintos establecimientos educacionales de la comuna, quienes se dieron cita en dos jornadas de competencias desarrolladas, una vez más, en la pista atlética del Estadio Fiscal y la zona de lanzamientos. A pesar de las condiciones climáticas adversas propias de la temporada, las jornadas se desarrollaron con normalidad y contaron con una participación sostenida, reflejando el entusiasmo de los jóvenes atletas y el compromiso de sus entrenadores y familias.



Esta segunda versión de la liga, que se desarrolla entre los meses de abril y noviembre de 2025, ha logrado consolidarse como una plataforma de proyección deportiva y formativa para niños y jóvenes de entre 7 y 19 años, damas y varones, quienes, a partir de esta segunda versión, compiten en pruebas combinadas con miras a la clasificación final. La iniciativa surge del trabajo conjunto entre la Asociación Deportiva Local de Atletismo de Magallanes y la Fundación Municipal de Deportes, con el propósito de fomentar el atletismo escolar, fortalecer los vínculos con los clubes federados de la ciudad y promover el desarrollo de la disciplina dentro de los ACLES de los establecimientos educacionales.



La liga cuenta, así mismo, con el apoyo del Instituto Nacional de Deportes, entidad que facilita el recinto de las competencias.



La realización de esta quinta fecha anual, reafirmó el compromiso de estudiantes, entrenadores y equipos técnicos, consolidando a esta competencia como una instancia clave en el calendario deportivo local, ya instalada como una importante tradición para los atletas de Punta Arenas.



Así, esta penúltima fecha del año, marcó un hito importante en la segunda versión de la liga, que desde abril ha reunido a más de 230 niños y jóvenes de entre 7 y 19 años, damas y varones, compitiendo en pruebas combinadas.



En este contexto, durante la instancia de premiación, Jonathan Mansilla, Director Ejecutivo de la Fundación Municipal de Deportes, señaló:



“Como Fundación estamos muy contentos con el desarrollo de la liga en estas dos versiones, ya que ha significado un impulso real para revitalizar el atletismo en la comuna. Ver a tantos niños y jóvenes involucrados, participando con entusiasmo, nos confirma que este esfuerzo está dando resultados, lo que nos llena de orgullo. Queremos cerrar este año de la liga de la mejor manera e invitamos a todos a ser parte de la última fecha, a celebrarse en el mes de noviembre.”





Cabe destacar que, a lo largo del desarrollo de ambas versiones de esta Liga, la organización ha apostado también por promover instancias de capacitación tanto para entrenadores como para oficiales técnicos. Así, en junio de este año se realizó un curso de actualización para entrenadores dirigido por el destacado profesor Víctor Hugo Trujillo Echeverría. Esta instancia dio continuidad al trabajo iniciado en 2024, cuando se llevó a cabo una capacitación para oficiales técnicos de atletismo, experiencia que sirvió como base para fortalecer el desarrollo reglamentario y técnico de las competencias escolares, elevando el estándar organizativo de la liga y asegurando un proceso formativo integral para atletas y equipos técnicos. Ambos cursos contaron con certificación de la Federación Atlética de Chile, suscitando amplio interés de los participantes.



Tras la realización de la fecha de octubre, la liga entra de lleno en su fase final y concentra su atención en las últimas competencias del calendario 2025. Solo queda una jornada por disputarse, programada para el 7 y 8 de noviembre, la cual pondrá fin a esta segunda versión y reunirá nuevamente a los competidores en una instancia decisiva que promete alta participación y un gran ambiente deportivo.



Las inscripciones permanecen abiertas para niños y jóvenes que deseen participar, quienes podrán sumarse a la última fecha. Estas pueden realizarse a través de los colegios quienes deben enviar los datos requeridos al correo electrónico de la Asociación de Atletismo [email protected]. Los deportistas también pueden inscribirse presentándose el mismo día de las competencias.



La participación en la liga es gratuita, al igual que la asistencia del público, con lo cual la invitación es a que más colegios se sumen y a que la comunidad acompañe a los deportistas en este proceso, ya que la entrada para público es liberada. Los atletas que participen de la restante fecha, al igual que en las ya disputadas este año, deberán participar de pruebas combinadas en busca de lograr un lugar en el podio.



Invitamos a la comunidad a mantenerse informada de nuestras actividades a través de nuestros canales de comunicación oficiales y a seguirnos en nuestras redes sociales.



Instagram: @Fundepuq

Web: www.fundepuq.cl



