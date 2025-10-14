Punta Arenas,
14 de octubre de 2025

NUEVE REPRESENTATIVOS ESCOLARES CONVOCADOS EN IV CAMPEONATO DE FUTSAL DEL COLEGIO PIERRE FAURE

​“Copa Bernardo Vera Jaraquemada”

futsalcpf

​La pasión deportiva, la tradición y la sana convivencia se encuentran en la cuarta edición del campeonato intercolegial de futsal que organiza el Colegio Pierre Faure: La Copa Bernardo Vera Jaraquemada.

 
Este encuentro deportivo, nombrado en honor al fundador de la institución organizadora, convoca seleccionados representativos de distintos colegios de la ciudad de Punta Arenas, en esta ocasión con tres categorías de participación distribuidas de la siguiente manera: 2009-2011 y 2012-2014 en varones, y Damas de enseñanza media.

 
Realizado en el gimnasio de la Escuela Manuel Bulnes los días 10 y 11 de octubre, el certamen contó con la honrosa participación de las siguientes entidades educativas: Colegio Alemán, Colegio Charles Darwin, Colegio Cruz del Sur, Colegio Punta Arenas, Escuela Manuel Bulnes, Liceo Juan Bautista Contardi, Liceo Pedro Pablo Lemaitre y el mismo Colegio Pierre Faure.

 
Tras esta doble jornada de esfuerzo y emociones que promueve los valores de sana competencia compañerismo y convivencia en torno al deporte, solo queda concluir con felicitar a cada participante, cada equipo y las familias que acompañaron el reciente proceso, esperando que en próximas instancias de este campeonato mantengan su disposición.

 
Los resultados serían los siguientes:

Categoría Damas de enseñanza media:
1º Lugar: Liceo J. B. Contardi
2º Lugar: Colegio Pierre Faure
3º Lugar: Liceo J. B. Contardi

Categoría Varones 2009-2011:
1º Lugar: Colegio Charles Darwin
2º Lugar: Colegio Cruz del Sur
3º Lugar: Colegio Pierre Faure

Categoría Varones 2012-2014:
1º Lugar: Colegio Cruz del Sur
2º Lugar: Colegio Pierre Faure
3º Lugar: Escuela Manuel Bulnes







LIGA ESCOLAR DE ATLETISMO VIVIÓ SU QUINTA FECHA ESTE FIN DE SEMANA Y ENTRA EN SU RECTA FINAL

