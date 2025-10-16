Punta Arenas,
16 de octubre de 2025

COMISIÓN QUE ATIENDE A VÍCTIMAS DE EX SENAME SE HIZO PRESENTE EN PLAZA DE JUSTICIA EN EL HOSPITAL

​Una próxima etapa contempla el análisis de los hallazgos, la verificación de información y el reconocimiento a las personas afectadas.

PLAZA JUSTICIA HOSPITAL

​Una concurrida “Plaza de Justicia y Derechos Humanos” (décimoquinta del año), se vivió esta mañana en dependencias del Hospital Clínico de Magallanes “Dr. Lautaro Navarro Avaria, como espacio privilegiado de difusión y promoción de las políticas, programas y acciones que desarrolla el Ministerio de Justicia y DD.HH., el cual por primera vez contó con la presencia de profesionales de la Comisión Verdad y Niñez, junto a los servicios de la cartera y el Servicio Nacional de Migraciones.

 
Michelle Peutat, Seremi de Justicia y Derechos Humanos, valoró el poder contar en terreno con una dupla psicosocial de la Comisión Asesora Presidencial para el Esclarecimiento de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes bajo la tutela del Sename o en sistemas de cuidado alternativo privados —más conocida como Comisión Verdad y Niñez—. Destacó que esta participación se enmarca con el actual proceso de escucha de testimonios de víctimas y sobrevivientes que hayan sufrido vulneraciones mientras estuvieron bajo custodia del Estado, entre 1979 y 2021, previo agendamiento según sus posibilidades y necesidades, ya sea de forma presencial, virtual o por escrito.

 
En esta instancia inédita en nuestro país, mandatada por el Presidente Gabriel Boric, mencionó que además de los afectados, podrán testificar los familiares de una persona víctima que haya fallecido. El proceso de escucha se realiza bajo un enfoque ético, cuidadoso y centrado en cada persona. Las o los interesados pueden agendar su testimonio a través del sitio web de la comisión www.comisionverdadninez.gob.cl, desde donde se les hará llegar una respuesta para que puedan acercarse a un lugar privado y de esa manera ser entrevistados o también podrán dejar su testimonio escrito en la misma página.

 
La autoridad regional remarcó que desde la Comisión se ha enfatizado que “este proceso busca contribuir al reconocimiento de las víctimas, el esclarecimiento de la verdad y la propuesta de medidas de reparación y garantías de no repetición”. Los testimonios serán recibidos en todo Chile por profesionales especialmente capacitados, en entornos que garantizan la privacidad y dignidad de las personas. Además del proceso de reconocimiento, estos relatos formarán parte del Informe de Verdad Histórica que la Comisión entregará al presidente de la República y a la ciudadanía.

 
Una próxima etapa contempla el análisis de los hallazgos, la verificación de información y el reconocimiento a las personas afectadas. Finalmente, la Comisión elaborará un informe con recomendaciones de reparación integral, incluyendo garantías de no repetición, que será entregado en abril de 2027.

 
Finalmente, Michelle Peutat agradeció a Francisca Sanfuentes, Directora (S) del Hospital Clínico, y a las y los funcionarios del recinto por todas las facilidades brindadas para el éxito de esta instancia territorial que otorgó múltiples atenciones a la comunidad magallánica.

COMISIÓN QUE ATIENDE A VÍCTIMAS DE EX SENAME SE HIZO PRESENTE EN PLAZA DE JUSTICIA EN EL HOSPITAL

