BRASIL Y MAGALLANES CONSOLIDAN ALIANZAS EN EXPERIENCIA TURÍSTICA INMERSIVA EN PUERTO NATALES Y TORRES DEL PAINE

​El programa, desarrollado entre el 3 y el 8 de octubre, contempló actividades en Puerto Natales y la comuna de Torres del Paine, con el propósito de impulsar alianzas comerciales y promover la oferta turística regional.



Un destacado encuentro de networking reunió en Puerto Natales a nueve operadores de turismo provenientes de São Paulo, un periodista especializado y veinte empresarios y operadores turísticos de la Región de Magallanes, en una valiosa instancia de vinculación que busca fortalecer el posicionamiento de la Patagonia chilena como destino de naturaleza y aventura. La actividad, realizada el viernes 3 de octubre, forma parte de un programa de trabajo que se extendió hasta el 8 de octubre, e incluye una serie de acciones destinadas a promover la oferta turística regional y generar nuevas oportunidades de colaboración entre operadores internacionales y locales. El encuentro fue posible gracias a las gestiones de ProChile, con el apoyo de las empresas asociadas a CATUE y HYST, destacándose la articulación entre los sectores público y privado en favor del desarrollo del turismo regional.



En el marco del programa, los visitantes brasileños participan de un Fam Trip por Puerto Natales y el Parque Nacional Torres del Paine, que les permite conocer en terreno la diversidad de alojamientos, excursiones, gastronomía y servicios turísticos que ofrece la región. La gerente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza, Adriana Aguilar Lagos, destacó la relevancia de este tipo de instancias: “Estas oportunidades son realmente valiosas para los operadores locales, ya que les permiten interactuar directamente con quienes compran experiencias y toman decisiones en los mercados internacionales. Y, al mismo tiempo, para los operadores que nos visitan, representa una ocasión única para vivir y sentir la Patagonia de manera empírica, comprendiendo el valor auténtico de nuestras experiencias y de quienes las hacen posibles”, señaló.



También la gerente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine Sara Adema Yusta indicó: “Para HYST, ser parte de este tipo de instancias es fundamental, ya que fortalecen la conexión entre nuestra oferta turística local y los principales mercados internacionales. Estos encuentros nos permiten mostrar la calidad, profesionalismo y compromiso con la sostenibilidad que caracteriza al sector turístico de Magallanes, y refuerzan el trabajo colaborativo que venimos impulsando junto a ProChile y CATUE para seguir posicionando a la Patagonia chilena como un destino de naturaleza y experiencias auténticas.”



El encuentro concluyó con un positivo balance, resaltando la proyección internacional de la Región de Magallanes y reafirmando su liderazgo como un destino de excelencia en turismo de naturaleza, aventura y sostenibilidad, reconocido por su autenticidad, profesionalismo y calidez en la atención.



