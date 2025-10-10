Punta Arenas,
10 de octubre de 2025

PUERTO NATALES CONMEMORA EL DÍA DE LA SALUD MENTAL CON JORNADA DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS

​ Actividad que tuvo con objeto Fortalecer la articulación intersectorial mediante la difusión y promoción de los programas de salud mental existentes en la comuna de Puerto Natales.

​Con el objetivo de fortalecer la articulación intersectorial y visibilizar la oferta existente en salud mental, este jueves 9 de octubre se realizó, en el auditorio del Hospital de Natales, una Jornada de Difusión y Promoción de Programas de Salud Mental, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental.

La actividad reunió a representantes de distintos dispositivos de salud, tales como la Unidad de Salud Mental del Hospital Augusto Essmann Burgos, el CESFAM Dr. Juan Lozic Pérez, y el Programa de Atención Integral (PAI) Adulto Natales, entre otros. La organización estuvo a cargo del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud Magallanes, y contó con la participación de actores del ámbito educativo, programas municipales y organismos del Estado.

Durante la jornada, los distintos equipos pudieron presentar sus estrategias de intervención, flujos de derivación, recursos humanos y formas de trabajo, en un espacio diseñado para promover la coordinación entre instituciones y asegurar una atención continua y de calidad para la comunidad.

Fue la asesora del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud Magallanes, Daniela Cárdenas, quien destacó la importancia de este tipo de encuentros: “El objetivo fue dar a conocer la red de atención en salud mental disponible en la comuna. Estas instancias son fundamentales para fortalecer la articulación intersectorial, así como para promover y difundir los programas disponibles en la Red de Última Esperanza”, señaló.

Por su parte, Felipe Mancilla, kinesiólogo del Centro Diurno, valoró la oportunidad de actualizar conocimientos y reforzar vínculos entre los equipos: “Agradezco estas instancias que nos permiten conocer en detalle el trabajo de los distintos programas, sus estrategias, recursos y canales de derivación. Esto es clave para avanzar hacia una mejor coordinación y continuidad en los cuidados”, enfatizó.

La jornada se consolidó como una instancia clave para reforzar el trabajo conjunto en salud mental y seguir avanzando en una red articulada, centrada en las necesidades de las personas de la comuna de Puerto Natales.



PROYECTO "CORAZÓN BARCO" LLEGA A CERRO SOMBRERO CON UNA JORNADA DE TALLERES CULTURALES LITERARIOS

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA DROGA AVALUADA EN 66 MILLONES DE PESOS

​Detectives incautaron desde un domicilio del sector norte de la ciudad 6,6 kilos de Cannabis Sativa, avaluados en 66 millones de pesos, además de 51 plantas, $2.230.000 en efectivo y una balanza digital.

PUNTA ARENAS ES ANFITRIONA DE LA CUARTA FECHA DEL PLAN SALMÓN 2050

PUERTO NATALES CONMEMORA EL DÍA DE LA SALUD MENTAL CON JORNADA DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS

BANNER AGUAS MAGALLANES 336
A BORDO DEL FERRY PATHAGON, BANDERA DE LAS JORNADAS INVITA A APOYAR CRUZADA SOLIDARIA

EQUIPO DE BÁSQUETBOL FEMENINO U14 DEL LICEO SALESIANO MONSEÑOR FAGNANO SE CORONA CAMPEÓN DEL FEBAES ESCOLAR

