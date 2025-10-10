10 de octubre de 2025
PUERTO NATALES CONMEMORA EL DÍA DE LA SALUD MENTAL CON JORNADA DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS
Actividad que tuvo con objeto Fortalecer la articulación intersectorial mediante la difusión y promoción de los programas de salud mental existentes en la comuna de Puerto Natales.
Con el objetivo de fortalecer la articulación intersectorial y visibilizar la oferta existente en salud mental, este jueves 9 de octubre se realizó, en el auditorio del Hospital de Natales, una Jornada de Difusión y Promoción de Programas de Salud Mental, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental.
La actividad reunió a representantes de distintos dispositivos de salud, tales como la Unidad de Salud Mental del Hospital Augusto Essmann Burgos, el CESFAM Dr. Juan Lozic Pérez, y el Programa de Atención Integral (PAI) Adulto Natales, entre otros. La organización estuvo a cargo del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud Magallanes, y contó con la participación de actores del ámbito educativo, programas municipales y organismos del Estado.
Durante la jornada, los distintos equipos pudieron presentar sus estrategias de intervención, flujos de derivación, recursos humanos y formas de trabajo, en un espacio diseñado para promover la coordinación entre instituciones y asegurar una atención continua y de calidad para la comunidad.
Fue la asesora del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud Magallanes, Daniela Cárdenas, quien destacó la importancia de este tipo de encuentros: “El objetivo fue dar a conocer la red de atención en salud mental disponible en la comuna. Estas instancias son fundamentales para fortalecer la articulación intersectorial, así como para promover y difundir los programas disponibles en la Red de Última Esperanza”, señaló.
Por su parte, Felipe Mancilla, kinesiólogo del Centro Diurno, valoró la oportunidad de actualizar conocimientos y reforzar vínculos entre los equipos: “Agradezco estas instancias que nos permiten conocer en detalle el trabajo de los distintos programas, sus estrategias, recursos y canales de derivación. Esto es clave para avanzar hacia una mejor coordinación y continuidad en los cuidados”, enfatizó.
La jornada se consolidó como una instancia clave para reforzar el trabajo conjunto en salud mental y seguir avanzando en una red articulada, centrada en las necesidades de las personas de la comuna de Puerto Natales.
