SEREMI DE LA MUJER DESTACA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y RECONVERSIÓN LABORAL PARA MUJERES EN EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL H2V EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, abordó los desafíos y oportunidades que representa el desarrollo del hidrógeno verde en Magallanes, destacando la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todo el proceso.

Ruiz Ovando explicó que el avance del hidrógeno verde (H2V), impulsado por el Programa Transforma Hidrógeno Verde Magallanes (PTR-H2V) de CORFO y el Gobierno Regional, debe ir acompañado de políticas que aseguren una transición energética justa. En ese sentido, subrayó la participación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género a través del convenio de colaboración con el Gobierno Regional y el Ministerio de Energía, cuyo objetivo es incorporar la perspectiva de género en el desarrollo de la industria energética, asegurando que la transición verde no reproduzca ni profundice brechas estructurales existentes.

Durante la conversación, la autoridad también se refirió a la Mesa Técnica de Capital Humano, Innovación y Desarrollo, espacio en el que participa activamente y que busca fortalecer la formación técnico-profesional ante las demandas emergentes del H2V. Entre los principales desafíos mencionó la baja participación femenina en carreras relacionadas con energía, la débil infraestructura técnica y la desarticulación entre la oferta formativa y las competencias que requiere la nueva industria.

Asimismo, destacó las tres líneas de acción priorizadas en esta mesa: la creación de un hub de coordinación permanente entre academia, industria y gobierno; el desarrollo de microcredenciales para docentes técnico-profesionales; y la implementación de programas de reskilling y reconversión laboral hacia la industria del hidrógeno verde y los servicios tecnológicos. La seremi recalcó que la participación del MMYEG es clave para evitar que estas acciones reproduzcan sesgos de género y para promover el acceso equitativo de mujeres a empleos de calidad.

En relación con el Convenio GORE–MMYEG–Ministerio de Energía, Ruiz Ovando lo calificó como una colaboración pionera en Chile para promover una transición energética justa con enfoque de género. Entre sus objetivos se encuentra fomentar la empleabilidad femenina, el liderazgo de mujeres en la toma de decisiones y la incorporación de indicadores de género dentro del PTR-H2V.

Finalmente, la seremi reflexionó sobre el rol de las mujeres en la transición energética, destacando la necesidad de asegurar condiciones laborales seguras y dignas, con protocolos sensibles al género, y de visibilizar el trabajo de cuidado y sostenibilidad social. Recordó que actualmente solo una de cada cinco personas vinculadas a la industria energética en Magallanes es mujer, y que la meta del convenio es elevar esa cifra al 30% para 2030, mediante programas de capacitación y fomento al empleo femenino junto al Gobierno Regional, el Ministerio de Energía y CORFO.





​



​

