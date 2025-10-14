Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

14 de octubre de 2025

INVITAN A EMPRENDEDORES DE MAGALLANES A WEBINAR INFORMATIVO PARA CONOCER DETALLES SOBRE EL PROGRAMA LATITUDES AUSTRAL

El próximo miércoles 15 de octubre, a las 15:00 horas, se realizará un webinar informativo gratuito a través de la plataforma Microsoft Teams, para conocer todos los pormenores de la convocatoria a la tercera generación del Programa Latitudes Austral, ejecutado por IncubatecUFRO con el apoyo de Corfo.

Webinar-1

​La actividad está dirigida a emprendedores y emprendedoras de la región de Magallanes y la Antártica Chilena que cuenten con una idea de negocio o prototipo innovador y deseen iniciar un proceso de incubación con el acompañamiento técnico de IncubatecUFRO.

 
“Invitamos a todas las personas con espíritu emprendedor de Magallanes a participar en esta sesión, donde podrán conocer los beneficios del programa, las etapas del proceso y las oportunidades de acompañamiento que ofrece Latitudes Austral”, destacó Gonzalo Neira, representante zonal de IncubatecUFRO en Magallanes.

 
“Este webinar es una excelente instancia para conocer las oportunidades que ofrece el programa Latitudes Austral. Esta iniciativa busca acompañar y fortalecer los proyectos innovadores con sello regional, impulsando el desarrollo sostenible y la diversificación productiva de la región”, destacó Óscar Strauch, subdirector de Corfo Magallanes.

 
El webinar permitirá resolver dudas en tiempo real y conocer casos de éxito de generaciones anteriores. En la instancia participarán, además del representante zonal de IncubatecUFRO, Gonzalo Neira y del subdirector de Corfo Magallanes, Óscar Strauch, el fundador y CTO de Zanergy, Juan Francisco Galindo, quien dará a conocer su testimonio sobre cómo su emprendimiento –hoy empresa de almacenamiento de hidrógeno verde- participó del proceso de incubación en la primera generación del Programa en 2023, año en que IncubatecUFRO arribó a la región para fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación de Magallanes.

 
Para participar de la instancia informativa, se recomienda descargar previamente la aplicación Microsoft Teams en computador o teléfonos celulares, a través de las tiendas App Store y Google Play. El evento se realizará el miércoles 15 de octubre, a las 15:00 horas, a través del enlace:

 
https://bit.ly/webinar-latitudes

 
Latitudes Austral busca impulsar emprendimientos de alto potencial al promover la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo territorial. Las postulaciones al Programa se encuentran abiertas hasta las 23:30 horas del domingo 26 de octubre en www.incubatecufro.cl/latitudesaustral



Talleres MJH 1

AUTONOMÍA, CREATIVIDAD Y TERRITORIO: MUJERES QUE TRANSFORMAN SU PRESENTE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A PRESIDIO PERPETUO CALIFICADO A AUTOR DE ROBO CON HOMICIDIO POR ORIENTACIÓN SEXUAL DE LA VÍCTIMA

Leer Más

​El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó hoy –lunes 13 de octubre– a Jesús David Londoño Astaiza a la pena de presidio perpetuo calificado, en calidad de autor del delito consumado de robo con homicidio calificado (ensañamiento y premeditación conocida por orientación sexual de la víctima). Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la ciudad.

​El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó hoy –lunes 13 de octubre– a Jesús David Londoño Astaiza a la pena de presidio perpetuo calificado, en calidad de autor del delito consumado de robo con homicidio calificado (ensañamiento y premeditación conocida por orientación sexual de la víctima). Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la ciudad.

toppuq
nuestrospodcast
REFORMA_1

MÁS DE 3.400 PERSONAS MAYORES DE 82 AÑOS YA RECIBIERON EL AUMENTO DE LA PGU EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Webinar-1

INVITAN A EMPRENDEDORES DE MAGALLANES A WEBINAR INFORMATIVO PARA CONOCER DETALLES SOBRE EL PROGRAMA LATITUDES AUSTRAL

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
fundacionchile

FUNDACIÓN PRESENTE ADVIERTE FUERTE RETROCESO EN LA ASISTENCIA ESCOLAR EN MAGALLANES: SOLO 76,8%

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
REUNIÓN EN MOP (3)

RUTA AL AEROPUERTO CONTARÁ CON NUEVA ILUMINACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DESDE 2026

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909