INVITAN A EMPRENDEDORES DE MAGALLANES A WEBINAR INFORMATIVO PARA CONOCER DETALLES SOBRE EL PROGRAMA LATITUDES AUSTRAL

​La actividad está dirigida a emprendedores y emprendedoras de la región de Magallanes y la Antártica Chilena que cuenten con una idea de negocio o prototipo innovador y deseen iniciar un proceso de incubación con el acompañamiento técnico de IncubatecUFRO.



“Invitamos a todas las personas con espíritu emprendedor de Magallanes a participar en esta sesión, donde podrán conocer los beneficios del programa, las etapas del proceso y las oportunidades de acompañamiento que ofrece Latitudes Austral”, destacó Gonzalo Neira, representante zonal de IncubatecUFRO en Magallanes.



“Este webinar es una excelente instancia para conocer las oportunidades que ofrece el programa Latitudes Austral. Esta iniciativa busca acompañar y fortalecer los proyectos innovadores con sello regional, impulsando el desarrollo sostenible y la diversificación productiva de la región”, destacó Óscar Strauch, subdirector de Corfo Magallanes.



El webinar permitirá resolver dudas en tiempo real y conocer casos de éxito de generaciones anteriores. En la instancia participarán, además del representante zonal de IncubatecUFRO, Gonzalo Neira y del subdirector de Corfo Magallanes, Óscar Strauch, el fundador y CTO de Zanergy, Juan Francisco Galindo, quien dará a conocer su testimonio sobre cómo su emprendimiento –hoy empresa de almacenamiento de hidrógeno verde- participó del proceso de incubación en la primera generación del Programa en 2023, año en que IncubatecUFRO arribó a la región para fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación de Magallanes.



Para participar de la instancia informativa, se recomienda descargar previamente la aplicación Microsoft Teams en computador o teléfonos celulares, a través de las tiendas App Store y Google Play. El evento se realizará el miércoles 15 de octubre, a las 15:00 horas, a través del enlace:



https://bit.ly/webinar-latitudes



Latitudes Austral busca impulsar emprendimientos de alto potencial al promover la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo territorial. Las postulaciones al Programa se encuentran abiertas hasta las 23:30 horas del domingo 26 de octubre en www.incubatecufro.cl/latitudesaustral



