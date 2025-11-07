Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

7 de noviembre de 2025

SANTO TOMÁS Y SENAMA LANZAN PROGRAMA DE FORMACIÓN QUE PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE ADULTOS MAYORES

​Esta es la segunda versión de una iniciativa que comenzó el 2024 y en esta oportunidad los participantes verán temáticas como alimentación saludable, liderazgo, primeros auxilios, etc.

FORMACIÓN MAYOR II (10)
Durante la jornada del martes 4 de noviembre se realizó la ceremonia inaugural de "Formación Mayor II", iniciativa desarrollada en conjunto entre Santo Tomás, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y la Fundación Elige Vivir Bien, Vive Feliz.

El programa, que se ejecuta por segundo año consecutivo, busca entregar herramientas formativas y promover la participación activa de las personas mayores, generando además espacios de encuentro y aprendizaje intergeneracional.
"Hoy día estamos iniciando la segunda parte de este proyecto llamado Formación Mayor, donde el foco principal son las personas mayores. Son 26 participantes que trabajarán con nosotros durante un mes, en un programa diseñado a partir de sus propias necesidades e intereses", señaló Valeska Acevedo, rectora de Santo Tomás Punta Arenas.

"Lo más destacable de este proyecto es la transferencia transgeneracional: aquí aprenden tanto las personas mayores que asisten a clases, como también los estudiantes más jóvenes, que reciben la experiencia y sabiduría de quienes vuelven a nuestras aulas. Nos enorgullece profundamente verlos retomar ese rol de estudiantes y compartir desde el corazón", agregó.

Para María Angélica Villegas, presidenta del Club Adulto Mayor Corazón de María, esta es la segunda vez que participa en el programa y destacó la oportunidad de ser parte de él. "Una no está escondida detrás de la cortina, sino que puede aportar, aprender sobre liderazgo, ayudar y escuchar. Me siento vital; el adulto mayor siempre está presente en la familia y en la sociedad", expresó.

En tanto, Diego Aránguiz Pino, socio del Club Adulto Mayor Villa Las Nieves, destacó que "uno nunca termina de aprender. Estos espacios nos permiten culturizarnos y entender nuestro rol en una sociedad que envejece. Los adultos mayores aún tenemos mucho que decir y aportar".

Por su parte, Nicolás Cárdenas Soto, coordinador regional de SENAMA, explicó que "este proyecto es la continuidad del Formación Mayor que se realizó el año 2024 con financiamiento del Gobierno Regional. Este año lo retomamos junto a Santo Tomás y el voluntariado Vive Feliz, con cuatro módulos enfocados en alimentación saludable, liderazgo y participación comunitaria, primeros auxilios y promoción de derechos de las personas mayores".

Las clases se desarrollarán durante noviembre, los días martes y jueves entre las 9:30 y las 12:30 horas, en dependencias de la sede Santo Tomás de calle Mejicana.


fae2025

FERIA ANTARTICA ESCOLAR 2025: ESTUDIANTES Y CIENCIA ANTÁRTICA PROTAGONIZAN UNA SEMANA DE APRENDIZAJE EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GOBIERNO ANUNCIA LA LLEGADA DEL PROGRAMA VIVIENDA PRIMERO A PUNTA ARENAS

Leer Más

​Este innovador programa pondrá a disposición 10 viviendas, para un total de 20 personas en situación de calle, donde el Estado se encargará de financiar el arriendo del inmueble y los servicios básicos, hasta que los beneficiarios asuman progresivamente el costo total o parcial.

​Este innovador programa pondrá a disposición 10 viviendas, para un total de 20 personas en situación de calle, donde el Estado se encargará de financiar el arriendo del inmueble y los servicios básicos, hasta que los beneficiarios asuman progresivamente el costo total o parcial.

Anuncio Vivienda Primero 1
nuestrospodcast
saludmentaljovenes

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE PUNTA ARENAS PARTICIPARON EN JORNADA DE DIFUSIÓN SOBRE VÍAS DE ACCESO A LA RED DE SALUD MENTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Servel-1-740x430

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
publicite
publicite
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
gimnasiasegegob

SEGEGOB FINANCIA EQUIPAMIENTO PARA POTENCIAR LA GIMNASIA RITMICA EN PUNTA ARENAS

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
procesionsanpedro

PROCESIÓN DE SAN PEDRO N° 26 EN PUNTA CARRERA: FE Y TRADICIÓN EN EL FIN DEL MUNDO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
AMÉRICA EN SARMIENTO DE GAMBOA

EN LA ESCUELA SARMIENTO DE GAMBOA CONCLUYÓ INICIATIVA "ACERCANDO LA ÓPERA AL AULA" EN MAGALLANES