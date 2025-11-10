Punta Arenas,
10 de noviembre de 2025

NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA PUERTO HARRIS DISFRUTARON DE DIVERSOS TALLERES POR EL PROGRAMA EXPLORA

Comunicado de prensa.

foto harris3

​Hasta Isla Dawson – ubicado a poco más de 100 km al sur de Punta Arenas- se trasladó parte equipo de PAR Explora Magallanes para realizar los talleres “Hidrografía en la región de Magallanes”, “Descubriendo los tesoros” y “ Fotosíntesis” a los y las estudiantes de la Escuela Puerto Harris a través del instrumento Explora tu ciencia –financiado por el programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Magallanes.

 
El primer taller fue dictado por el hidrólogo y académico del Departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas de la UMAG, Pedro Hervé. Mientras, que el segundo "Descubriendo los tesoros" y tercero “ Fotosíntesis” fueron impartidos por la Encargada de Explora tu Ciencia, Mayra Burgos que tuvieron como objetivo transmitir conocimientos de manera interactiva, captando el interés de los estudiantes por la ciencia a través de experiencias prácticas.

 
Al respecto, Pedro Hervé comentó que “ el objetivo principal era mostrar de manera fácil y empírica, con materiales de qué manera el agua interactúa con las capas o horizontes suelos y también la vegetación, ya que todos piensan que cuando llueve todo eso llega al suelo, por lo que en esta actividad que realizamos a los niños aprendieron que eso no así y a los adultos que después recibieron los comentarios de los niños. Considero que generar actividades que demuestren cosas que generen preguntas, que los mismos niños hagan esas preguntas, eso es bien relevante, es bien importante, sobre todo generarlo en etapas tempranas del colegio”

 
Al respecto, la directora PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas comentó que “Desde el PAR Explora Magallanes valoramos la participación de la comunidad educativa de la Escuela Puerto Harris en este taller, con el que se busca acercar la ciencia, la curiosidad y el pensamiento crítico a las y los estudiantes de toda nuestra región. Nos enriquece ver cómo, incluso en los lugares más apartados, el conocimiento y la exploración siguen abriendo oportunidades para aprender y soñar con nuevos futuros.”

 
La educadora de párvulos de la Escuela Puerto Harris, Paulina Espinoza, dijo que “Para nosotros que el Programa Explora llega hasta acá, con este tipo de actividades nos hace salir de la rutina, ya que nosotros vivimos en una isla , siendo para los niños enriquecedor el de aprender hartas cosas y tener otro punto de vista, desde la mirada de científicos”.

 
Finalmente, todas las actividades realizadas es parte de un trabajo conjunto entre el área de Bienestar de la Armada de Chile, institución colaborativa cuyo objetivo fue acercar la ciencia y a tecnología a localidades alejadas.



ESCUELA CROACIA INVITA A SU “4° MUESTRA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL” ESTE MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE

MAGALLANES Y ANTOFAGASTA, LAS ZONAS QUE CONCENTRAN EL 57% DE LA INVERSIÓN A NIVEL NACIONAL

Leer Más

​La transición energética le ha dado protagonismo a la región austral del país, similar a lo que ocurre con la minería en el norte. En tanto, los menores registros están en Aysén, La Araucanía y Los Ríos. Expertos ahondan en estas cifras y delinean las complejidades para impulsar proyectos.

sesión

CADE TP REGIONAL ELIGIÓ A SU PRIMER DIRECTORIO PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL PÚBLICA

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

FUNDACIÓN INTEGRA INVITA A LA COMUNIDAD DE PUERTO NATALES A CELEBRAR EL FESTIVAL DE LA NIÑEZ ESTE MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE

PUNTA ARENAS: NIÑO DE KÍNDER VIAJARÁ AL CENTRO ESPACIAL DE INGLATERRA GRACIAS A CONCURSO “HAZ QUE DESPEGUEN”

EL AMIGO DE LA FAMILIA

LC 4

PUNTA ARENAS Y LAS CONDES FORTALECEN ALIANZA POR LA SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD CIUDADANA