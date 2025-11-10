NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA PUERTO HARRIS DISFRUTARON DE DIVERSOS TALLERES POR EL PROGRAMA EXPLORA

​Hasta Isla Dawson – ubicado a poco más de 100 km al sur de Punta Arenas- se trasladó parte equipo de PAR Explora Magallanes para realizar los talleres “Hidrografía en la región de Magallanes”, “Descubriendo los tesoros” y “ Fotosíntesis” a los y las estudiantes de la Escuela Puerto Harris a través del instrumento Explora tu ciencia –financiado por el programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Magallanes.



El primer taller fue dictado por el hidrólogo y académico del Departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas de la UMAG, Pedro Hervé. Mientras, que el segundo "Descubriendo los tesoros" y tercero “ Fotosíntesis” fueron impartidos por la Encargada de Explora tu Ciencia, Mayra Burgos que tuvieron como objetivo transmitir conocimientos de manera interactiva, captando el interés de los estudiantes por la ciencia a través de experiencias prácticas.



Al respecto, Pedro Hervé comentó que “ el objetivo principal era mostrar de manera fácil y empírica, con materiales de qué manera el agua interactúa con las capas o horizontes suelos y también la vegetación, ya que todos piensan que cuando llueve todo eso llega al suelo, por lo que en esta actividad que realizamos a los niños aprendieron que eso no así y a los adultos que después recibieron los comentarios de los niños. Considero que generar actividades que demuestren cosas que generen preguntas, que los mismos niños hagan esas preguntas, eso es bien relevante, es bien importante, sobre todo generarlo en etapas tempranas del colegio”



Al respecto, la directora PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas comentó que “Desde el PAR Explora Magallanes valoramos la participación de la comunidad educativa de la Escuela Puerto Harris en este taller, con el que se busca acercar la ciencia, la curiosidad y el pensamiento crítico a las y los estudiantes de toda nuestra región. Nos enriquece ver cómo, incluso en los lugares más apartados, el conocimiento y la exploración siguen abriendo oportunidades para aprender y soñar con nuevos futuros.”



La educadora de párvulos de la Escuela Puerto Harris, Paulina Espinoza, dijo que “Para nosotros que el Programa Explora llega hasta acá, con este tipo de actividades nos hace salir de la rutina, ya que nosotros vivimos en una isla , siendo para los niños enriquecedor el de aprender hartas cosas y tener otro punto de vista, desde la mirada de científicos”.



Finalmente, todas las actividades realizadas es parte de un trabajo conjunto entre el área de Bienestar de la Armada de Chile, institución colaborativa cuyo objetivo fue acercar la ciencia y a tecnología a localidades alejadas.







