Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

15 de octubre de 2025

ARTE Y NATURALEZA SE ENCUENTRAN EN LA EXPOSICIÓN “BOSQUE MAREAL” DE LA ARTISTA GEHOMARA GUMAS

​En esta exposición, Gehomara transforma metales como el cobre, el aluminio y el bronce, en formas que evocan la vida submarina del extremo sur.

muestragehomara

​Una exposición que invita a observar lo invisible y a descubrir la belleza que emerge en los bordes costeros australes. Es la muestra “Bosque Mareal” de la artista magallánica Gehomara Gumas inaugurada en la galería del Parque del Estrecho de Magallanes.

En esta exposición, Gehomara transforma metales como el cobre, el aluminio y el bronce, en formas que evocan la vida submarina del extremo sur. “Es un trabajo con materiales reciclados, mayoritariamente cobre. Me inspiré en las algas y en el borde costero de la Región de Magallanes. Me encanta el espacio que tiene este parque porque tiene mucha biodiversidad, en lo que es flora y fauna. En mi recorrido por el borde costero de este parque me he maravillado observando algas y sus colores. Me convierto en una niña, cada vez me siento más pequeña al respirar este aire que no me deja de llenar los pulmones. Es como un cuento esta obra, donde uno se empieza a empequeñecer y empieza a observar todo de una forma más grande”, expreso la artista.

La muestra fue destacada por colegas y artistas locales. La destacada orfebre Marcela Alcaíno, maestra de Gehomara, manifestó: “Estoy contenta de estar en esta muestra que ella ha realizado con tanto amor y cariño, saliéndose del pequeño formato de la orfebrería y la joyería hacia un formato mucho más grande, con técnicas más complejas y mensajes que se leen de otra manera. Además, me parece que este espacio de exhibición de arte del Parque del Estrecho debe seguir utilizándose. Ojalá pudiera tener muestras permanentes todo el año”.

Por su parte, la artista visual y guía de turismo Dominique Salles comentó que “es su primera muestra importante desde el mundo de la orfebrería al mundo más escultórico. Me parece una exposición muy interesante porque muestra un metal que parece tan común como el cobre, parte de nuestros atractivos turísticos y de la artesanía local, pero lo lleva a una escala que llega a ser un objeto de arte. Es una muy bonita muestra, que además recoge elementos presentes en el parque y en nuestra flora local”.

Asimismo, Yenny Oyarzo gerente general de la CORMAG, manifestó: “esperamos que este sea el inicio de muchas otras exhibiciones y que sobretodo sea un espacio para talentos nuevos, talentos emergentes y que en un futuro muy cercano podamos decir que esos primeros artistas que expusieron en este lugar sean grandes expositores de nuestra región, y que nos representen en cada lugar que vayan”.

Finalmente, laa gerente general del Parque del Estrecho de Magallanes, Ximena Castro, destacó el inicio de la temporada con esta exposición. “Para nosotros es un honor iniciar nuestra temporada en la galería de exposiciones del Parque del Estrecho de Magallanes, la más austral del continente americano, con esta gran artista magallánica, Gehomara Gumas. Invitamos a todos los magallánicos a venir a disfrutar del parque y también a conocer más de la cultura y el arte que tenemos en la región”.

“Bosque Mareal” permanecerá abierta al público durante todo octubre en el museo del Parque del Estrecho de Magallanes.



muestragehomara

ARTE Y NATURALEZA SE ENCUENTRAN EN LA EXPOSICIÓN “BOSQUE MAREAL” DE LA ARTISTA GEHOMARA GUMAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINISTRO GARCÍA EN CUMBRE MUNDIAL DEL TURISMO DE PUERTO NATALES: "HAY 70 PAÍSES QUE ESTÁN ADMIRANDO LA REGIÓN Y QUE SEGURAMENTE VAN A TRAER MÁS NEGOCIOS AL PAÍS"

Leer Más

​Ministro: "Este año nosotros vamos a estar muy cerca del número de turistas que recibe Brasil, un país diez veces más grande que nosotros, por eso no cabe duda de que vamos más rápido que nuestros vecinos en esta materia".

​Ministro: "Este año nosotros vamos a estar muy cerca del número de turistas que recibe Brasil, un país diez veces más grande que nosotros, por eso no cabe duda de que vamos más rápido que nuestros vecinos en esta materia".

CMTA 1
nuestrospodcast
juguetecampaña

LA CAMPAÑA DEL JUGUETE 2025 BUSCA SUPERAR CIFRAS DEL AÑO PASADO EN BENEFICIO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE LA JUNJI

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PLANO GENERAL

CORTE DE APELACIONES Y JUZGADO DE FAMILIA DE PUNTA ARENAS PARTICIPARON EN PLAZA DE LA JUSTICIA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
goreconcesiones

HIDRÓGENO VERDE: COMISIÓN DE USO DE BORDE COSTERO APRUEBA TRES CONCESIONES PARA MEGAPROYECTOS LOCALES

liliana

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Corte de cinta 3

SE INAUGURA EN PUNTA ARENAS DISPOSITIVO ESPECIALIZADO EN SUPERAR LA SITUACIÓN DE CALLE

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909