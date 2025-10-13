Punta Arenas,
13 de octubre de 2025

​"DON PEPE" EL ALMA DE LA FERRETERÍA SAN MARCOS

Almorzando con Checho.

pepefernandez

Reportaje y nota por Alejandra Vera Moya (Jana)

A sus 67 años, José Fernández Suárez —o simplemente Don Pepe, como lo conoce todo el Barrio Prat— sigue siendo una figura entrañable en la comunidad de Punta Arenas. Casado hace ya cuatro décadas con Angélica Rafagello, con quien tuvo dos hijos (hoy de 40 y 36 años) y disfruta de la dicha de tener cuatro nietos, Don Pepe es parte del paisaje cotidiano de la ciudad.

Nacido en Punta Arenas, su infancia transcurrió entre los recuerdos del colegio Francisco de Sallen, cuando la actual comuna de Porvenir aún era conocida como Puerto Porvenir, por su modesto pero significativo embarcadero. Luego vendrían los años en el colegio San José y parte de su enseñanza media en el Liceo Comercial de Punta Arenas, donde ya empezaba a perfilarse su vocación por el comercio.

Sus primeros pasos laborales los dio en la venta de lana, un rubro con historia en la región. Pero el destino tenía otros planes: hace más de 30 años llegó a la Ferretería San Marcos, ubicada en el corazón del Barrio Prat, en la esquina de Ignacio Zenteno con Carlos Condell. Desde entonces, este rincón se convirtió en mucho más que un lugar de trabajo: se volvió su segunda casa.

Aunque ya se encuentra jubilado, Don Pepe no ha dejado de estar activo. “Me gusta estar en movimiento”, dice con una sonrisa, mientras acomoda herramientas o conversa con los vecinos que entran, no solo a comprar, sino también a escuchar una buena anécdota. Porque eso es lo que lo hace especial: nadie se va de la ferretería sin llevarse algo... aunque sea una historia.

Quienes han cruzado la puerta de San Marcos saben que aquí aún se encuentran esos productos que parecen haberse perdido en el tiempo: la pelela de antaño, los ganchos de madera, la chata, la clásica bolsa de compras de los años 60, el Tanax en polvo o la escobilla para lustrar zapatos. Objetos que, más allá de su función, despiertan nostalgia.

La ferretería San Marcos cumple 51 años de funcionamiento. No fue la primera en la capital regional, pero sí es la única que ha resistido el paso del tiempo con dignidad, cariño y trabajo honesto.

Este octubre, Don Pepe promociona con entusiasmo una oferta especial: "Lleva 6 paquetes de semillas y solo pagas 5", además de contar con una completa línea de fertilizantes, nailon para invernaderos y tierra negra. Y en el marco del Mes del Adulto Mayor, la tienda ofrece un 7% de descuento en todos sus productos para quienes presenten la tarjeta Punta Arenas.

"Hay gente que siempre va a preferir una atención personalizada, alguien que te escuche, que entienda lo que estás buscando, antes que perderse en pasillos de tiendas grandes sin nadie que te oriente", comenta Don Pepe con sabiduría.

Y es que más allá de ser un ferretero de toda la vida, José Fernández Suárez es un patrimonio vivo del barrio, un hombre que ha sabido hacer de su oficio un arte, y de su tienda, un refugio para la memoria, la conversación y la comunidad.


conafguardaparques

GUARDAPARQUES DE LA RESERVA NACIONAL MAGALLANES PAMELA VERA Y YASNA GARAY DESTACAN ROL DE LA MUJER EN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS

OPERATIVO NOCTURNO EN PUERTO NATALES TERMINA CON PAREJA DETENIDA Y DECOMISO DE COCAÍNA, ÉXTASIS Y DINERO EN EFECTIVO

Leer Más

​Durante controles vehiculares en el marco de un operativo contra la trata de personas, fueron incautadas más de 90 dosis de cocaína, pastillas de éxtasis y un vehículo de alta gama.

agricultorpuq

AGRICULTOR DE PUNTA ARENAS APORTA CALOR AL INVIERNO A TRAVÉS DE UN MANEJO RESPONSABLE DE LA LEÑA

convivenciaslep

REDES DE CONVIVENCIA: TRABAJO EN EQUIPO Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

REPUNTE HISTÓRICO EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE LA LANA: QUÉ SIGNIFICA PARA LOS PRODUCTORES DE MAGALLANES

logobn (1)
