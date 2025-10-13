Punta Arenas,
13 de octubre de 2025

​MACLOVIA CHEUQUEPAN DURÁN: UNA VIDA DE ESFUERZO, DULZURA Y TRADICIÓN

Almorzando con Checho.

maclovia

​Por Alejandra Vera Moya

A sus 63 años, Maclovia Cheuquepan Durán no conoce el descanso. Oriunda de Lago Ranco, en la región de Los Ríos, llegó a Punta Arenas cuando tenía apenas 19 años, en busca de un futuro mejor. Hoy, sigue trabajando con energía y pasión como cocinera en una estancia de Primavera, en la región de Magallanes, de lunes a viernes. Cada día comienza a las 7:30 de la mañana, demostrando que la edad no es impedimento cuando hay fuerza y sueños por cumplir.

Maclovia es madre soltera de dos hijos —una hija de 43 y un hijo de 37— y orgullosa abuela de dos nietos. A lo largo de su vida ha trabajado en todo lo que ha podido, para sacar adelante a su familia. En 2020 fue reconocida por su talento culinario al ganar el premio a la mejor empanada criolla, un logro que recuerda con cariño y orgullo.

Hoy, su meta es concreta y llena de esperanza: terminar de construir su casa propia en su ciudad natal. Allí, rodeada de naturaleza y los paisajes del sur que tanto ama, espera pasar sus últimos años dedicada a la agricultura y a seguir cocinando, en especial su dulce favorito: los alfajores de chancaca.

En el marco de las celebraciones del mes de la patria, Maclovia nos abrió las puertas de su cocina, para enseñarnos a preparar este dulce tradicional que, como ella misma dice, "no se vende aquí en Punta Arenas, es solo para la familia, porque casi nadie los conoce".

Alfajores de Chancaca: tradición dulce del sur

Los alfajores de chancaca son un postre tradicional chileno, compuesto por dos suaves galletas unidas por un relleno espeso hecho a base de chancaca. Son dulces, suaves y reconfortantes, ideales para compartir en familia, especialmente durante las Fiestas Patrias.

Durante nuestra visita, Maclovia nos mostró el paso a paso de esta receta heredada de generaciones. Una vez estuvo listo el relleno, las manos no faltaron: la familia comenzó a llegar para participar en esta dulce tradición. Juana y Doris, parte de su círculo más cercano, ayudaron a rellenar más de 200 alfajores. Fue una verdadera fiesta familiar en torno a la memoria, el cariño y los sabores del sur.

Un legado de trabajo y amor

Su hija, con emoción, nos cuenta lo orgullosa que se siente de su madre: una mujer fuerte, que comenzó a trabajar desde pequeña y que nunca ha dejado de luchar, ni siquiera frente a las adversidades. Su historia no solo es un ejemplo de esfuerzo, sino también un testimonio de la importancia de las raíces, la familia y las tradiciones.

Agradecemos profundamente a Maclovia por abrirnos las puertas de su hogar y de su vida. En cada alfajor, en cada palabra, se esconde una historia que nos recuerda que los sueños no tienen fecha de vencimiento y que la dulzura también puede ser una forma de resistencia.


maclovia

​MACLOVIA CHEUQUEPAN DURÁN: UNA VIDA DE ESFUERZO, DULZURA Y TRADICIÓN

OPERATIVO NOCTURNO EN PUERTO NATALES TERMINA CON PAREJA DETENIDA Y DECOMISO DE COCAÍNA, ÉXTASIS Y DINERO EN EFECTIVO

Leer Más

​Durante controles vehiculares en el marco de un operativo contra la trata de personas, fueron incautadas más de 90 dosis de cocaína, pastillas de éxtasis y un vehículo de alta gama.

agricultorpuq

AGRICULTOR DE PUNTA ARENAS APORTA CALOR AL INVIERNO A TRAVÉS DE UN MANEJO RESPONSABLE DE LA LEÑA

DORIANA DISCOS PRESENTA EL TERCER SINGLE DEL PROYECTO DOMNEA, DEL COMPOSITOR MAGALLÁNICO CRISTIAN VLADILO (EX MANTIZA)

convivenciaslep

REDES DE CONVIVENCIA: TRABAJO EN EQUIPO Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

WhatsApp Image 2025-10-10 at 5

REPUNTE HISTÓRICO EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE LA LANA: QUÉ SIGNIFICA PARA LOS PRODUCTORES DE MAGALLANES

