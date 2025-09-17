Punta Arenas,
17 de septiembre de 2025

EL ASADO DE CORDERO LIDERA COMO EL PLATO MÁS REPRESENTATIVO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​Mientras los mayores de 60 años concentran su elección en recetas tradicionales, los jóvenes diversifican sus opciones hacia preparaciones como empanadas y pastel de choclo.

porvenirasado
¿Cuál es el plato típico de los chilenos? La respuesta varía según la edad y la región, pero dos preparaciones siguen marcando el pulso de la identidad gastronómica nacional: la cazuela y los porotos, que aparecen entre los más mencionados en el país.

Así lo confirmó un estudio del Programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (CIPEM), de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y Caja Los Héroes, basado en la Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector 2024.

El informe analizó las preferencias culinarias de la población por rango etario, sexo y región. En el caso de la Región de Magallanes, el asado de cordero predomina ampliamente con un 43,4% de las menciones, seguido por la cazuela (19,2%) y el curanto (6,8%). Estos resultados evidencian cómo la tradición patagónica marca la identidad gastronómica de la región.

Por otro lado, en Coquimbo, el pescado frito (26,2%) desplaza a la cazuela como principal preparación típica y en Los Lagos, el curanto (21,8%) y los mariscos (13,3%) se suman a la cazuela (34%).

Las diferencias no solo se dan entre regiones, sino también en el rango etario. Entre las personas mayores de 60 años, la tradición se impone con fuerza: la cazuela alcanza un 36,4% de las menciones y los porotos un 33,2%, sumando casi un 70% de las respuestas. En cambio, los jóvenes de entre 15 y 29 años diversifican sus elecciones, con mayor presencia de empanadas (17,3%) y pastel de choclo (11,2%).

El estudio da cuenta de cómo los mayores preservan tradiciones, mientras que las nuevas generaciones incorporan diversidad en la mesa típica


LA FIESTA DEL CORDERO Y LA CHOCHOCA MUESTRA GASTRONÓMICA EN EL PROGRAMA "ALMORZANDO CON CHECHO"

PDI INCORPORA 32 TÉCNICOS PARA REFORZAR EL CONTROL MIGRATORIO EN PASOS FRONTERIZOS DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

​Cabe señalar que el concurso público para desempeñarse como técnico en el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas aún sigue en proceso, por lo que en las próximas semanas se espera la incorporación de más funcionarios, hasta completar las 50 vacantes disponibles.

ESTE AÑO 33 ORGANIZACIONES SOCIALES DE MAGALLANES FUERON BENEFICIADAS CON EL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO 2025

ESTE AÑO 33 ORGANIZACIONES SOCIALES DE MAGALLANES FUERON BENEFICIADAS CON EL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO 2025

6 MIL PRESTACIONES ENTREGARÁ LA NUEVA RUTA SOCIAL EN PUNTA ARENAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

SAG E INDAP DAN INICIO AL PROCESO DE ACREDITACIÓN PARA EL REGISTRO DE OPERADORES/AS DEL SIRSD-S 2025

EL AMIGO DE LA FAMILIA

