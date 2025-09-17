17 de septiembre de 2025
EL ASADO DE CORDERO LIDERA COMO EL PLATO MÁS REPRESENTATIVO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES
Mientras los mayores de 60 años concentran su elección en recetas tradicionales, los jóvenes diversifican sus opciones hacia preparaciones como empanadas y pastel de choclo.
¿Cuál es el plato típico de los chilenos? La respuesta varía según la edad y la región, pero dos preparaciones siguen marcando el pulso de la identidad gastronómica nacional: la cazuela y los porotos, que aparecen entre los más mencionados en el país.
Así lo confirmó un estudio del Programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (CIPEM), de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y Caja Los Héroes, basado en la Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector 2024.
El informe analizó las preferencias culinarias de la población por rango etario, sexo y región. En el caso de la Región de Magallanes, el asado de cordero predomina ampliamente con un 43,4% de las menciones, seguido por la cazuela (19,2%) y el curanto (6,8%). Estos resultados evidencian cómo la tradición patagónica marca la identidad gastronómica de la región.
Por otro lado, en Coquimbo, el pescado frito (26,2%) desplaza a la cazuela como principal preparación típica y en Los Lagos, el curanto (21,8%) y los mariscos (13,3%) se suman a la cazuela (34%).
Las diferencias no solo se dan entre regiones, sino también en el rango etario. Entre las personas mayores de 60 años, la tradición se impone con fuerza: la cazuela alcanza un 36,4% de las menciones y los porotos un 33,2%, sumando casi un 70% de las respuestas. En cambio, los jóvenes de entre 15 y 29 años diversifican sus elecciones, con mayor presencia de empanadas (17,3%) y pastel de choclo (11,2%).
El estudio da cuenta de cómo los mayores preservan tradiciones, mientras que las nuevas generaciones incorporan diversidad en la mesa típica
Noticias
Relacionadas
PDI INCORPORA 32 TÉCNICOS PARA REFORZAR EL CONTROL MIGRATORIO EN PASOS FRONTERIZOS DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA
Cabe señalar que el concurso público para desempeñarse como técnico en el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas aún sigue en proceso, por lo que en las próximas semanas se espera la incorporación de más funcionarios, hasta completar las 50 vacantes disponibles.
Cabe señalar que el concurso público para desempeñarse como técnico en el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas aún sigue en proceso, por lo que en las próximas semanas se espera la incorporación de más funcionarios, hasta completar las 50 vacantes disponibles.
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.