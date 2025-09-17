EL ASADO DE CORDERO LIDERA COMO EL PLATO MÁS REPRESENTATIVO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

¿Cuál es el plato típico de los chilenos? La respuesta varía según la edad y la región, pero dos preparaciones siguen marcando el pulso de la identidad gastronómica nacional: la cazuela y los porotos, que aparecen entre los más mencionados en el país.

​



Así lo confirmó un estudio del Programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (CIPEM), de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y Caja Los Héroes, basado en la Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector 2024.

​



El informe analizó las preferencias culinarias de la población por rango etario, sexo y región. En el caso de la Región de Magallanes, el asado de cordero predomina ampliamente con un 43,4% de las menciones, seguido por la cazuela (19,2%) y el curanto (6,8%). Estos resultados evidencian cómo la tradición patagónica marca la identidad gastronómica de la región.

​



Por otro lado, en Coquimbo, el pescado frito (26,2%) desplaza a la cazuela como principal preparación típica y en Los Lagos, el curanto (21,8%) y los mariscos (13,3%) se suman a la cazuela (34%).

​



Las diferencias no solo se dan entre regiones, sino también en el rango etario. Entre las personas mayores de 60 años, la tradición se impone con fuerza: la cazuela alcanza un 36,4% de las menciones y los porotos un 33,2%, sumando casi un 70% de las respuestas. En cambio, los jóvenes de entre 15 y 29 años diversifican sus elecciones, con mayor presencia de empanadas (17,3%) y pastel de choclo (11,2%).

​



El estudio da cuenta de cómo los mayores preservan tradiciones, mientras que las nuevas generaciones incorporan diversidad en la mesa típica

​

