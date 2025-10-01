SEDE DEL PARTIDO SOCIALISTA EN PUNTA ARENAS SERÁ ESCENARIO DEL HOMENAJE A ARISTÓTELES ESPAÑA ESTE 3 DE OCTUBRE

Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, la escritora Ruth Godoy entregó detalles sobre una actividad cultural abierta a la comunidad en homenaje a los 70 años del poeta Aristóteles España.

El encuentro se realizará el jueves 3 de octubre a las 19:00 horas, en la sede del Partido Socialista de Punta Arenas, ubicada en la esquina de Ignacia Carrera Pinto con Hernando de Magallanes. La invitación es gratuita y abierta a todo público, con el fin de poner en valor la trayectoria y legado del destacado escritor nacido en Aysén y con estrechos vínculos con la región austral.

La jornada es organizada por la Agrupación Poetas del Mundo XII.









