Punta Arenas,
1 de octubre de 2025

SEDE DEL PARTIDO SOCIALISTA EN PUNTA ARENAS SERÁ ESCENARIO DEL HOMENAJE A ARISTÓTELES ESPAÑA ESTE 3 DE OCTUBRE

Buenos días región.

ruthgodoy

Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, la escritora Ruth Godoy entregó detalles sobre una actividad cultural abierta a la comunidad en homenaje a los 70 años del poeta Aristóteles España.

El encuentro se realizará el jueves 3 de octubre a las 19:00 horas, en la sede del Partido Socialista de Punta Arenas, ubicada en la esquina de Ignacia Carrera Pinto con Hernando de Magallanes. La invitación es gratuita y abierta a todo público, con el fin de poner en valor la trayectoria y legado del destacado escritor nacido en Aysén y con estrechos vínculos con la región austral.

La jornada es organizada por la Agrupación Poetas del Mundo XII.





22914-ramon-diaz-eterovic-2048x1365

DE PUNTA ARENAS AL MUNDO: RAMÓN DÍAZ ETEROVIC SE CONSAGRA COMO EL PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 2025

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

detenidoscentauro

EL PATRULLAJE CONSTANTE DE LA SECCIÓN CENTAURO DEJA 46 DETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

cadenanacionalboroc

MÁS CARABINEROS, LA MAYOR INVERSIÓN EN EL GES Y AUMENTO DE VIVIENDAS: EL DETALLE DEL PRESUPUESTO 2026

