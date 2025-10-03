GOBIERNO ASEGURA CONTINUIDAD DEL SUBSIDIO AL CABOTAJE: BUSSENIUS VALORA RÁPIDA GESTIÓN EN FAVOR DE MAGALLANES

El candidato a diputado por Magallanes, Pablo Bussenius Cornejo, valoró la rápida gestión del Gobierno que permitió confirmar la continuidad del subsidio al cabotaje de combustibles para la región.

La medida, vigente desde 2022, seguirá compensando los costos de transporte y evitará un alza de hasta $48 por litro en el precio de las gasolinas de 93 y 97 octanos.

"Quiero destacar que, ante la preocupación inicial por el eventual término del subsidio, hubo una respuesta rápida desde el Gobierno. El delegado presidencial y el equipo regional actuaron con celeridad para mantener este beneficio que es vital para el costo de vida de las familias magallánicas", señaló Bussenius.

El candidato agregó que la confirmación oficial da tranquilidad a la ciudadanía: "Esto demuestra que cuando se trabaja con sentido de urgencia y mirada territorial, se pueden dar soluciones oportunas a problemas que afectan directamente a nuestra gente".

Finalmente, Bussenius reiteró su disposición a seguir colaborando con las autoridades en todas aquellas medidas que permitan proteger el bolsillo de las y los magallánicos.

