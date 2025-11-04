“CON EL VIENTO A FAVOR”: CANDIDATO A DIPUTADO PABLO BUSSENIUS RESALTÓ SIMBOLISMO CIUDADANO DEL GRAN REMOLINAZO EN EL CERRO DE LA CRUZ

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones el candidato a diputado por Magallanes del Partido Socialista, Pablo Bussenius Cornejo, se refirió al reciente “Gran Remolinazo” realizado en el Mirador Cerro de la Cruz, actividad que —según planteó— buscó transmitir energía, alegría y compromiso ciudadano de cara a la etapa decisiva de la campaña parlamentaria.

En la instancia cívica desarrollada durante el fin de semana, decenas de vecinos, familias y adherentes acompañaron al representante de la centro izquierda, convirtiendo el espacio en un punto de encuentro que, aprovechando el viento característico de Punta Arenas, buscó proyectar un mensaje común bajo la consigna “Con el viento a favor”. La actividad, organizada por su comando de campaña, se planteó como símbolo de una política cercana, participativa y con raíces locales, donde cada remolino de colores buscó representar el impulso de ideas y la fuerza colectiva de Magallanes para avanzar hacia un desarrollo más justo y equilibrado en la región.





