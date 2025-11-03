Punta Arenas,
3 de noviembre de 2025

"GRAN REMOLINAZO" DE APOYO A PABLO BUSSENIUS LLENÓ DE COLOR Y ENERGÍA EL CERRO DE LA CRUZ

​Vecinos y vecinas de Punta Arenas acompañaron al candidato a diputado por Magallanes de la centro izquierda, en una simbólica actividad ciudadana que, aprovechando el viento austral, convirtió este emblemático lugar en un espacio de encuentro, alegría y compromiso con el futuro de la región.

remolinazobussenius

En una tarde marcada por el viento magallánico y la participación ciudadana, el candidato a diputado Pablo Bussenius Cornejo encabezó el "Gran Remolinazo", una intervención cívica realizada en el Mirador Cerro de la Cruz, donde decenas de vecinos, familias y adherentes se reunieron para dar un mensaje de unidad y optimismo bajo el lema "Con el viento a favor".

La actividad, organizada por su comando de campaña, buscó reflejar el espíritu que ha caracterizado la propuesta del candidato: una política cercana, participativa y con raíces locales. Cada remolino de colores simboliza el impulso de las ideas y la fuerza colectiva de Magallanes para construir un futuro más justo y equilibrado.

"Estamos aquí reunidos en un día de viento, pero también de esperanza. Queremos hacer una campaña distinta, alegre, que represente el espíritu de Magallanes. Hoy sentimos que el viento está a favor, y con él, la fuerza para que nuestra región crezca con dignidad y justicia", afirmó Pablo Bussenius.

El acto contó con la presencia de adherentes y vecinos que destacaron el compromiso del candidato con la región y su trayectoria de servicio público.

"Esta región siempre tuvo diputados muy batalladores, presentes en el territorio y cercanos a la gente. Pero en los últimos años son elegidos y luego no se les ve más. Por eso creo que Pablo debe ser elegido: lo conozco hace muchos años, como abogado y como socialista, y sé que es una persona comprometida, responsable y profundamente consciente de lo que necesita nuestra región", comentó Jaime Moraga, participante del encuentro.

En tanto, Margarita Popovich resaltó su calidad humana y cercanía con la gente. "Es una buena persona, trabajadora y comprometida con la comunidad"; mientras que para Sandra Baeza, "Es una persona confiable, preparada, preocupada por su entorno y por el bienestar de los demás. Eso se nota en su forma de trabajar y escuchar".

Durante la actividad, se repartieron remolinos a los asistentes y se invitó a los transeúntes a participar de futuras instancias de campaña, reforzando el concepto de cercanía y movimiento que impulsa la candidatura.

"Su visión moderna de la política y su propuesta del Diputado Digital, impulsa una participación ciudadana real, transparente y constante, abriendo la puerta a una democracia más cercana, informada y activa", valoró Jasna Cacabelos.

El evento concluyó con un llamado a la participación y a creer nuevamente en una política que escucha y rinde cuentas. "Este 16 de noviembre vota C-56, vota Pablo Bussenius. Con el viento a favor, hagamos que Magallanes crezca", cerró el candidato ante el aplauso de los asistentes.


JOSÉ ANTONIO KAST CRITICA POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO: "LA SITUACIÓN DE CHILE SE HA IDO DESMEJORANDO A NIVEL INTERNACIONAL DE MANERA PROGRESIVA"

CASI SEIS KILOS DE COCAÍNA: OPERATIVO DE LA PDI CULMINA CON UNA MUJER DETENIDA EN PUNTA ARENAS

proyectoturismotdf

EL PROYECTO QUE BUSCA REVOLUCIONAR EL TURISMO EN TIERRA DEL FUEGO

CUÁNDO Y A QUÉ HORA ES EL PRÓXIMO DEBATE PRESIDENCIAL: NO PERMITIRÁ USO DE CELULARES A LOS CANDIDATOS

MUJERES EN PROCESO DE TRATAMIENTO PARTICIPARON EN CONVERSATORIO DE LA AUDIOSERIE "1412: ESTO ES SIN JUZGAR" DE SENDA MAGALLANES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DESPACHA PROYECTO DE LEY DE TITULARIDAD DOCENTE

