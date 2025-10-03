Punta Arenas,
3 de octubre de 2025

CANDIDATO A DIPUTADO PABLO BUSSENIUS VALORA CONTINUIDAD DEL SUBSIDIO AL CABOTAJE Y H2V PARA MAGALLANES “HAY OPORTUNIDADES, DEBEMOS HACER QUE ESAS OPORTUNIDADES SE CONCRETEN”

Buenos días región.

pabussenius

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el candidato a diputado por la región de Magallanes del Partido Socialista, Pablo Bussenius Cornejo, abordó diversos temas de interés regional, entre ellos la confirmación de la continuidad del subsidio al cabotaje, la discusión de la Ley de Presupuesto 2026 y los desafíos que enfrenta la región frente al desarrollo del hidrógeno verde.

Bussenius destacó la importancia de la rápida gestión del Gobierno para asegurar la continuidad del subsidio al cabotaje, medida que, según explicó, “entrega tranquilidad a las familias magallánicas, evitando un alza en el precio de las gasolinas de hasta $48 por litro”. 

Bussenius llamó a mirar con optimismo el futuro de Magallanes, pero también con responsabilidad frente a los desafíos que se avecinan: “hay oportunidades, debemos hacer que esas oportunidades se concreten”. Subrayó la necesidad de avanzar en la formación de capital humano especializado, especialmente ante la posibilidad de que se concreten importantes inversiones en proyectos de hidrógeno verde. En este sentido, planteó una interrogante crucial: “si se concretan los proyectos de h2v con inversiones muy importantes nos vamos a ver enfrente de desafíos en materia de educación; el hospital está preparado para el aumento considerable de personas que vendrían a nuestra región?”.

Con este análisis, el candidato a diputado reafirmó su compromiso con los temas estructurales que marcarán el desarrollo de la región en los próximos años.


pabussenius

CANDIDATO A DIPUTADO PABLO BUSSENIUS VALORA CONTINUIDAD DEL SUBSIDIO AL CABOTAJE Y H2V PARA MAGALLANES "HAY OPORTUNIDADES, DEBEMOS HACER QUE ESAS OPORTUNIDADES SE CONCRETEN"

CORMUPA REAFIRMA COMPROMISO CON EL DEBIDO PROCESO Y RESPONDE A DECLARACIONES DE GREMIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

​Desde la Corporación lamentaron que se emitan juicios públicos respecto de un proceso sumarial en curso, y reiteraron que todas las acciones se han desarrollado conforme a los criterios establecidos por la Contraloría.

​Desde la Corporación lamentaron que se emitan juicios públicos respecto de un proceso sumarial en curso, y reiteraron que todas las acciones se han desarrollado conforme a los criterios establecidos por la Contraloría.

balance institucional 2

REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL DESTACA AVANCES DURANTE SU PRIMER BALANCE INSTITUCIONAL

Noticias
Destacadas
AL7A9250

ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO Y SALUDABLE, ¿CUÁNDO?

WhatsApp Image 2025-10-03 at 4

CARABINEROS DE MAGALLANES: BALANCE DE ACTIVIDADES, SEGURIDAD Y PROYECCIONES

encargadoconvivencia

ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO INVITA A CONVERSATORIO INTERNACIONAL SOBRE ESPACIOS MULTISENSORIALES EN EDUCACIÓN ESTE PRÓXIMO 8 DE OCTUBRE

