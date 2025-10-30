CANDIDATO A DIPUTADO PABLO BUSSENIUS IMPULSA “DIPUTADO DIGITAL”, UN MODELO DE REPRESENTACIÓN CON PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LA COMUNIDAD MAGALLÁNICA

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el candidato a diputado por Magallanes, Pablo Bussenius Cornejo, presentó su iniciativa denominada “Diputado Digital”, una propuesta que busca transformar la manera en que la ciudadanía se relaciona con la política y las decisiones legislativas.

El proyecto, explicó Bussenius, apunta a hacer vinculante la participación de la comunidad en las decisiones del Congreso, utilizando herramientas digitales que permitan recoger y procesar la opinión ciudadana de manera directa, transparente y efectiva. La idea es promover un nuevo modelo de representación ciudadana, donde las personas puedan participar de forma real en las votaciones y decisiones que se toman en el Parlamento, detalló durante la entrevista.

Según el candidato, “Diputado Digital” es una respuesta concreta al distanciamiento que existe entre la ciudadanía y sus representantes, proponiendo un modelo participativo que permita que las decisiones legislativas reflejen las opiniones y prioridades de la gente.

La iniciativa fue presentada como parte del enfoque de campaña de Bussenius, quien destacó que desde Magallanes se puede liderar una nueva forma de hacer política, basada en la transparencia, la innovación tecnológica y la participación activa de las personas.



