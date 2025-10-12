Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

12 de octubre de 2025

SERNAMEG MAGALLANES COMIENZA NUEVA ETAPA INSTITUCIONAL EN AVDA. REPÚBLICA N°438

​ ​ Cambio de casa.

Frontis SernamEG República

La Dirección Regional de SernamEG Magallanes se traslada a Avenida República N°438, marcando un nuevo capítulo en su trayectoria institucional al servicio de las mujeres de la región.

Después de 22 años en calle Maipú N°938, la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes inicia una nueva etapa institucional desde sus nuevas dependencias ubicadas en Avenida República 438, Punta Arenas.

El traslado, que se concretará este lunes 13 de octubre, responde a la necesidad de contar con un espacio que brinde mejores condiciones para el trabajo de los equipos profesionales y, al mismo tiempo, permita ofrecer una atención más cómoda, accesible y eficiente a las usuarias del servicio. Durante el proceso, la atención al público no se verá interrumpida, por lo que los programas y la oficina OIRS continuarán funcionando con normalidad.

“Este cambio representa un paso importante para nuestro equipo regional y para la historia del SernamEG Magallanes. Nos trasladamos a una nueva casa que refleja el crecimiento del servicio y nuestro compromiso de seguir acompañando a las mujeres de la región, fortaleciendo su autonomía y el ejercicio pleno de sus derechos”, señaló Pamela Leiva Burgos, directora regional del SernamEG Magallanes.

El proceso de mudanza también ha sido una oportunidad para revisar la historia del servicio en la región y reencontrarse con materiales que dan cuenta del largo camino recorrido por los derechos de las mujeres. Folletos, programas, videos y documentos que hoy constituyen una valiosa memoria institucional, testigo de los avances logrados en las últimas dos décadas.

“Revisar nuestros archivos ha sido una experiencia emocionante: ver cómo hemos crecido como institución y como país en materia de derechos y equidad. Hace veinte años, por ejemplo, aún no existía la ley de violencia intrafamiliar. Hoy contamos con un marco robusto que protege a las mujeres y reconoce su dignidad en todos los ámbitos. Desde esta nueva dependencia, seguiremos siendo un pilar en ese camino”, agregó la directora regional.

SernamEG Magallanes invita a usuarias, instituciones y comunidad a acercarse a sus nuevas dependencias en Avenida República N°438, entre Armando Sanhueza y Av. España, donde continuará desarrollando sus programas para el fortalecimiento de las autonomías, y atención a mujeres de toda la región.


mujeresbbnnmagallanes

100 MUJERES DE LA REGIÓN YA CONOCEN LOS BENEFICIOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE UN TÍTULO DE DOMINIO Y SOBRE CÓMO PREVENIR LA IRREGULARIDAD

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TALENTO Y EMOCIÓN MARCARON EL VIII FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR OBTENIENDO EL PRIMER LUGAR PATRICIA MUÑOZ

Leer Más

Con gran asistencia y entusiasmo del público, el Teatro Municipal José Bohr fue escenario de dos jornadas llenas de música, recuerdos y alegría.


Con gran asistencia y entusiasmo del público, el Teatro Municipal José Bohr fue escenario de dos jornadas llenas de música, recuerdos y alegría.


FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR 2025 (2)
nuestrospodcast
Frontis SernamEG República

SERNAMEG MAGALLANES COMIENZA NUEVA ETAPA INSTITUCIONAL EN AVDA. REPÚBLICA N°438

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
FOTOS CHRIS-1

CARRERAS TOP: LAS MÁS DEMANDADAS POR LAS EMPRESAS EN CHILE HOY

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
TODE PUQ

INSUCO SE PREPARA PARA RECIBIR EL TODE PUQ 2025

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
cbianchichelech

DIPUTADO CARLOS BIANCHI CELEBRA AVANCE DEL PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE CON BENEFICIO DIRECTO PARA MAGALLANES "ESE 1% VA A TENER UN CARACTER PRIORITARIAMENTE SOCIAL"

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.