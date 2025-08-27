Punta Arenas,
27 de agosto de 2025

SERNAMEG ASEGURA CONTINUIDAD DEL CENTRO DE LAS MUJERES DE PUERTO NATALES

​Tras aprobación del CORE

Directora Regional Pamela Leiva Burgos

​“Estos espacios son fundamentales porque son la primera acogida para mujeres víctimas de violencias de género, donde se les brinda atención psicosocial como jurídica”, destacó la directora regional del SernamEG Magallanes, Pamela Leiva Burgos valorando la votación favorable de los consejeros y consejeras.

 
El Centro de las Mujeres (CDM) de Puerto Natales seguirá funcionando en el inmueble ubicado en Ignacio Carrera Pinto N°676. Así lo confirmó la directora regional del SernamEG Magallanes, Pamela Leiva Burgos, quien participó de la sesión del Consejo Regional donde se sometió a votación y se aprobó la renovación de la concesión gratuita de este espacio.

 
Con la decisión de los consejeros y consejeras regionales, el CDM de Puerto Natales continuará brindando orientación psicosocial y jurídica a jóvenes y mujeres en su diversidad desde los 15 años, convirtiéndose en una puerta de entrada esencial para la protección y reparación de víctimas de violencia de género en la provincia de Última Esperanza.

 
“Quiero valorar y destacar el voto favorable de cada una de las consejeras y consejeros regionales que hoy (lunes) aprobaron el recurso de reposición que presentamos para mantener el inmueble donde funciona el Centro de las Mujeres de Puerto Natales. Después de exponer los argumentos ante la Comisión de Infraestructura y responder a las dudas, podemos decir que las mujeres de la provincia de Última Esperanza seguirán siendo atendidas por las profesionales del centro y con ello, avanzando en sus autonomías y en el derecho de vivir una vida libre de violencias”, sostuvo Leiva.

 
Durante los últimos tres años, el Centro de las Mujeres de Puerto Natales, que forma parte del Programa de Atención Inicial de las Violencias de Género del SernamEG, ha atendido a 231 usuarias, de las cuales 209 ingresaron a procesos de atención y reparación. Asimismo, ha representado jurídicamente a 147 sobrevivientes de violencias. “La continuidad de la atención a las mujeres es primordial como Servicio y sobre todo, cuando existe un equipo profesional de psicóloga, abogada y trabajadora social que las acompaña en sus procesos de reparación, evitando que deban trasladarse cientos de kilómetros para acceder a orientación y apoyo especializado”, añadió la directora regional.

 
La seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, también subrayó la relevancia de este acuerdo: "El trabajo por las mujeres en Magallanes requiere visión a largo plazo y la capacidad de construir acuerdos. Por ello valoramos que los consejeros regionales hayan puesto en el centro esa mirada, porque asegurar la continuidad del Centro de las Mujeres en Natales no solo responde a una necesidad siempre urgente, sino que también proyecta un compromiso sostenido con la igualdad y el derecho a vidas libres de violencia".

 
El Centro de las Mujeres de Puerto Natales es actualmente ejecutado por la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza y cubre territorialmente la comuna de Natales, además de entregar atención remota a habitantes de localidades de Puerto Edén, Seno Obstrucción, Villa Renoval y Dorotea. La atención es gratuita y pueden realizarse en sus dependencias en Ignacio Carrera Pinto N°676, a los teléfonos +56 9 5887 9768 y +56 61 2410 303, o bien a los correos electrónicos [email protected] y [email protected].

PDI DETIENE A TRES MUJERES POR ROBO CON VIOLENCIA OCURRIDO EL AÑO PASADO EN UNA VIVIENDA DE PUNTA ARENAS

PDI DE PUERTO NATALES CAPTURA A PRÓFUGO COLOMBIANO Y CONCRETA SU EXPULSIÓN

​Con el fin de dar cumplimiento de lo decretado por el Servicio Nacional de Migraciones, detectives materializaron la expulsión administrativa del sujeto, quien fue entregado a las autoridades de su país en el aeropuerto de Bogotá.

​Con el fin de dar cumplimiento de lo decretado por el Servicio Nacional de Migraciones, detectives materializaron la expulsión administrativa del sujeto, quien fue entregado a las autoridades de su país en el aeropuerto de Bogotá.

iStock-1pinguinos

CIENTÍFICOS DETECTAN POR PRIMERA VEZ EN LA ANTÁRTICA INFLUENZA AVIAR H5 EN PINGÜINOS Y CORMORANES

microscopio-ICHA

CHILE SERÁ SEDE DE LA 21ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ALGAS NOCIVAS EN PUNTA ARENAS

