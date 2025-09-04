DESTACAN DIEZ AÑOS DE TRABAJO CIENTÍFICO DEL CENTRO IDEAL EN MAGALLANES

En el marco de sus 10 años de funcionamiento, el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL) de la Universidad Austral de Chile (UACh) recibió en sus dependencias de Valdivia la visita de una delegación de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) del Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación.

La comitiva, integrada por Fabián Santibáñez (encargado de unidad técnica), Nicole Rosas (ejecutiva de proyectos), Paula Rojas (analista de gestión técnica) y Bárbara Ríos (ejecutiva de proyectos), participó junto a un grupo de científicos en una jornada de trabajo donde se presentaron los principales logros alcanzados en esta década de investigación, con énfasis en el estudio de los ecosistemas marinos subantárticos y antárticos.

El encuentro permitió reflexionar sobre los desafíos y proyecciones orientados a seguir fortaleciendo la ciencia que se genera desde el sur de Chile y su impacto a nivel nacional e internacional. Desde ANID destacaron el impacto y la relevancia del trabajo desarrollado por el Centro IDEAL. “Estamos muy contentos con el impacto de las publicaciones y, en general, con la relevancia que ha alcanzado la ciencia que generan a nivel internacional. Con el tiempo, se ha posicionado como uno de los centros de referencia en la Patagonia y la región antártica, representando un ejemplo de cómo se produce conocimiento en uno de los lugares más extremos del planeta, y de cómo este resuena no solo en Magallanes, sino también en Chile y en el mundo”, afirmó Fabián Santibáñez, encargado de unidad técnica.

Por su parte, el director del Centro, Dr. Iván Gómez, recordó los inicios de Centro IDEAL en 2015. “Hacer ciencia desde el extremo sur del mundo y aportar al conocimiento global es lo que nos motiva a seguir trabajando. Este décimo aniversario es un tiempo de balance, y parte de esa historia está recogida en nuestra Memoria, disponible en www.centroideal.cl, donde damos cuenta del camino recorrido y de cómo nos hemos consolidado como un grupo científico sólido”, aseguró.

Asimismo, Santibáñez adelantó que ANID seguirá impulsando la investigación en Magallanes y en la zona austral del país: “Contamos con una amplia variedad de instrumentos, no solo desde la Subdirección de Centros, sino también a través de otras áreas y programas. Siempre invitamos a los proyectos a seguir postulando y a las personas formadas en este proceso a atreverse a presentar nuevas iniciativas, generar proyectos y fortalecer así el ecosistema de investigación”.

Fuente: diario.uach.cl



