MUNICIPIO IMPULSA SALUD MENTAL ESCOLAR CON MÁS DE 200 ESTUDIANTES BENEFICIADOS ESTA SEMANA

Hasta el Colegio Charles Darwin de Punta Arenas llegó el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, para visitar a los alumnos que están participando en las charlas sobre salud mental, organizadas por la Oficina Municipal de la Mujer y su línea de atención psicosocial. Estas instancias están dirigidas a estudiantes de séptimo y octavo básico, y se están realizando durante esta semana en tres colegios de la ciudad.

"Estamos contentos y muy agradecidos del colegio Charles Darwin, del colegio Punta Arenas y del colegio Arturo Prat, que se sumaron a esta iniciativa organizada y financiada por la municipalidad", señaló el alcalde Claudio Radonich, quien encabezó la jornada en el Colegio Charles Darwin. "Esta es una etapa de la vida muy compleja y queremos darles herramientas reales a nuestros estudiantes para que puedan lidiar con sus emociones y prevenir futuros problemas de salud mental", agregó.

El jefe comunal destacó que esta es una franja etaria especialmente impactada por el aislamiento vivido durante la pandemia del COVID-19. "Son chicos que vivieron el encierro de forma muy dura. Por eso es tan importante hablar de salud mental, de manera clara y cercana", afirmó Radonich.

El director del Colegio Charles Darwin, Patricio Yutronic, valoró la intervención municipal. "Todo lo que contribuya al bienestar emocional de nuestros alumnos es bien recibido. Es fundamental que puedan contar con espacios donde expresar lo que sienten y con personas que los escuchen", destacó.

Una de las participantes, Josefina Flores, estudiante de séptimo B del establecimiento, compartió su impresión: "Encuentro que está súper bien que se hagan estas charlas, porque demuestra que están preocupados por cómo estamos nosotros. La salud mental es importante y es bueno hablar de esto".

Hasta el momento, las charlas han beneficiado a más de 200 estudiantes, y se espera cerrar la semana con una participación cercana a los 230 jóvenes.

Además de las actividades escolares, el municipio programó jornadas de autocuidado abiertas a la comunidad, que incluyen sesiones de meditación guiada y sonoterapia. Estas actividades agotaron rápidamente sus 120 cupos, reflejando una positiva recepción por parte de la ciudadanía frente a esta temática.

