Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

10 de octubre de 2025

MUNICIPIO IMPULSA SALUD MENTAL ESCOLAR CON MÁS DE 200 ESTUDIANTES BENEFICIADOS ESTA SEMANA

​En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Municipalidad, a través de un equipo de profesionales, se encuentra dictando charlas sobre esta temática en distintos colegios de la comuna.

CD 2
Hasta el Colegio Charles Darwin de Punta Arenas llegó el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, para visitar a los alumnos que están participando en las charlas sobre salud mental, organizadas por la Oficina Municipal de la Mujer y su línea de atención psicosocial. Estas instancias están dirigidas a estudiantes de séptimo y octavo básico, y se están realizando durante esta semana en tres colegios de la ciudad.

"Estamos contentos y muy agradecidos del colegio Charles Darwin, del colegio Punta Arenas y del colegio Arturo Prat, que se sumaron a esta iniciativa organizada y financiada por la municipalidad", señaló el alcalde Claudio Radonich, quien encabezó la jornada en el Colegio Charles Darwin. "Esta es una etapa de la vida muy compleja y queremos darles herramientas reales a nuestros estudiantes para que puedan lidiar con sus emociones y prevenir futuros problemas de salud mental", agregó.

El jefe comunal destacó que esta es una franja etaria especialmente impactada por el aislamiento vivido durante la pandemia del COVID-19. "Son chicos que vivieron el encierro de forma muy dura. Por eso es tan importante hablar de salud mental, de manera clara y cercana", afirmó Radonich.

El director del Colegio Charles Darwin, Patricio Yutronic, valoró la intervención municipal. "Todo lo que contribuya al bienestar emocional de nuestros alumnos es bien recibido. Es fundamental que puedan contar con espacios donde expresar lo que sienten y con personas que los escuchen", destacó.

Una de las participantes, Josefina Flores, estudiante de séptimo B del establecimiento, compartió su impresión: "Encuentro que está súper bien que se hagan estas charlas, porque demuestra que están preocupados por cómo estamos nosotros. La salud mental es importante y es bueno hablar de esto".

Hasta el momento, las charlas han beneficiado a más de 200 estudiantes, y se espera cerrar la semana con una participación cercana a los 230 jóvenes.

Además de las actividades escolares, el municipio programó jornadas de autocuidado abiertas a la comunidad, que incluyen sesiones de meditación guiada y sonoterapia. Estas actividades agotaron rápidamente sus 120 cupos, reflejando una positiva recepción por parte de la ciudadanía frente a esta temática.


estudiantesedelmag

ESTUDIANTES DEL LICEO POLITÉCNICO VISITAN CENTRAL TRES PUENTES DE EDELMAG EN EXPERIENCIA EDUCATIVA IMPULSADA POR LA SEREMI DE ECONOMÍA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA DROGA AVALUADA EN 66 MILLONES DE PESOS

Leer Más

​Detectives incautaron desde un domicilio del sector norte de la ciudad 6,6 kilos de Cannabis Sativa, avaluados en 66 millones de pesos, además de 51 plantas, $2.230.000 en efectivo y una balanza digital.

​Detectives incautaron desde un domicilio del sector norte de la ciudad 6,6 kilos de Cannabis Sativa, avaluados en 66 millones de pesos, además de 51 plantas, $2.230.000 en efectivo y una balanza digital.

pdimarihuanapuq
nuestrospodcast
PS 1

PUNTA ARENAS ES ANFITRIONA DE LA CUARTA FECHA DEL PLAN SALMÓN 2050

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
CD 2

MUNICIPIO IMPULSA SALUD MENTAL ESCOLAR CON MÁS DE 200 ESTUDIANTES BENEFICIADOS ESTA SEMANA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
FISCALIZACION EVASION MICROS 1

COMENZÓ MARCHA BLANCA DE FISCALIZACIÓN DE PAGO DEL PASAJE EN LAS MICROS EN PUNTA ARENAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
AGRESIÓN A FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (2)

FORMALIZAN A CONDUCTOR QUE AGREDIÓ A FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250