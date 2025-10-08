Punta Arenas,
8 de octubre de 2025

GRUPOS DE GUÍAS Y SCOUTS DE MAGALLANES REAFIRMARON SUS VALORES EN EL ANIVERSARIO 114 DEL DISTRITO PUNTA ARENAS

Buenos días región.

scoutmagallanes

En conversación con el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la coordinadora administrativa de la zona Magallanes y distrito Punta Arenas, Evelyn Córdova Marín, entregó detalles sobre la conmemoración de los 114 años del distrito de guías y scouts de Punta Arenas, celebración que reunió a siete comunidades magallánicas en un desfile realizado el domingo 5 de octubre por la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero.

La actividad, que contó con la participación de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, buscó visibilizar los valores del movimiento, que promueve la integridad de las personas y la conciencia sobre su entorno. En la jornada participaron los grupos San José, Don Bosco, San Miguel, Patagonia, Jesús Nazareno, Lautaro, además de Cruz del Sur de Puerto Natales, todos bajo la coordinación del director del distrito Nicolás Manquián y Evelyn Córdova.

Durante la entrevista, Córdova destacó el compromiso y trayectoria de las agrupaciones locales, recordando que el grupo más antiguo de la región es San José, fundado el 3 de agosto de 1963, con una comunidad de 130 niños y el apoyo de 26 adultos, distribuidos en seis unidades formativas. También participaron el grupo Don Bosco, fundado en 1968 con 90 integrantes; Patagonia, creado en 1995 con 39 miembros; y Lautaro, la agrupación más reciente, fundada en 2017, que reúne a 120 niños y adolescentes junto a 26 adultos.

La conmemoración de los 114 años del distrito no solo fue una muestra de organización y tradición, sino también una instancia para reafirmar el compromiso de los guías y scouts magallánicos con su misión de formar personas responsables, solidarias y conscientes del entorno que los rodea.


Foto4_Red_EPJA_EnfoqueDocente_Visitas_Herramientas_26

AGENCIA Y SLEP MAGALLANES IMPULSAN TALLER PARA LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS

INICIATIVA DE BENEFICIO TRIBUTARIO AL HIDRÓGENO VERDE PASA A SALA: 1% SE PAGARÍA AL COMENZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO

​El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, indicó que el proyecto fue mejorado, asegurando que "el pago anticipado del 1% de los impuestos se realice al momento de la inversión y no antes, evitando gravar proyectos que podrían no concretarse”.

EQUIPO DEL CENTRO INTERNACIONAL CABO DE HORNOS DIO CUENTA DE CUATRO AÑOS DE TRABAJO: LABORATORIO DE MAREA ROJA, ESPECIES “CENTINELAS” DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MÁS

ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE HYST Y ATTA BUSCA QUE TORRES DEL PAINE SE TRANSFORME EN UN ÍCONO DEL TURISMO AVENTURA.

REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA PREOCUPA AL SECTOR HOTELERO DE TORRES DEL PAINE

gasescuelaslep

CON NUEVA INSTALACIÓN DE GAS LA ESCUELA BERNARDO O’HIGGINS DE PUERTO NATALES ES LA PRIMERA CON SELLO VERDE

AUTORIDADES DESCARTAN PRESENCIA DE SUSTANCIAS ILÍCITAS EN MOCHILA ENCONTRADA EN EL RECINTO DE LA SEREMI DE EDUCACIÓN

