Punta Arenas,
11 de noviembre de 2025

NIÑOS Y JÓVENES PARTICIPARON EN TREKKING SOCIOEDUCATIVO MUNICIPAL

​La iniciativa permitió la visita de 80 adolescentes a la Reserva Nacional Laguna Parrillar y de 40 niños al Parque Nacional Pali Aike.

TK 7
Con el objetivo de fomentar la vida saludable y el respeto por el medio ambiente, la Unidad de Infancia del Municipio realizó este fin de semana una nueva versión del Trekking Socioeducativo, que reunió a adolescentes de 13 a 18 años en Laguna Parrillar y a niños de entre 6 y 12 años del Club de Niños Municipal en el Parque Nacional Pali Aike.

La actividad incluyó caminatas guiadas, instancias de reflexión y espacios de convivencia orientados a promover valores como el respeto, la responsabilidad y la cooperación.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la alta convocatoria y el impacto positivo de la experiencia: "Estos grupos fueron con guías, con alimentación y con mucha seguridad, de tal forma que sea un continuo, que nuestros vecinos más pequeños conozcan su comuna, conozcan su región. Este es un esfuerzo financiado íntegramente con fondos municipales, tal como lo hemos hecho con las actividades culturales, deportivas, de adultos y los talleres. Buscamos que el dinero llegue directamente hasta nuestros vecinos. Así que muy contentos por esta experiencia, pero más contentos al ver la cara de alegría de los niños".

Desde la Unidad de Infancia del municipio, la profesional Priscila Bravo valoró la oportunidad que tuvieron los participantes de aprender y compartir en un entorno natural: "La idea es que los niños puedan tener un acercamiento a la naturaleza, que puedan concientizarse sobre el cuidado que esta necesita y, sobre todo, compartir con otras personas, conocer nuevas amistades y desconectarse un poco".

Por su parte, Ernesto Teneb, guía del recorrido por la Reserva Nacional Laguna Parrillar, detalló la experiencia vivida: "Hicimos un trekking de aproximadamente 15 kilómetros acá en la Reserva Nacional Laguna Parrillar, una de los principales SNASPE de Magallanes, ubicada en el corazón de la península de Brunswick. Tuvimos la oportunidad de recorrer estos maravillosos senderos de bosque de lenga, conocer el lago del que se obtiene el agua que abastece a Punta Arenas y aprender sobre la importancia de las turberas, estos ecosistemas húmedos que conservan carbono y agua".

Finalmente, Bastián Sanhueza, participante del Trekking Socioeducativo, señaló que "fue una actividad muy entretenida, donde compartimos con otros jóvenes y conocimos nuevas realidades. Además, muchos pudieron estar por primera vez en estos parques naturales".


MUJERES DIALOGAN SOBRE INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
AUTORIDADES PRESENTAN PLAN ESTRATÉGICO ANTÁRTICO 2026-2030: GOBIERNO REGIONAL CONTARÁ CON NUEVA UNIDAD ANTÁRTICA Y ELABORARÁ POLÍTICA REGIONAL COMPLEMENTARIA

Leer Más

MUNICIPIO INAUGURA FERIA NAVIDEÑA EN MALL ESPACIO URBANO PIONERO

Noticias
Destacadas
FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

MAGALLANES SE PREPARA PARA LA 3ª FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE: 28 Y 29 DE NOVIEMBRE EN EL CIIJUM PUNTA ARENAS

Aquiles Vargas entrega al Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval un replica de una canoa kawesqar

NACIMIENTO EN LOS CANALES AUSTRALES: LA HISTORIA DE AQUILES VARGAS

SEREMI DE HACIENDA REAFIRMA QUE CHILE AVANZA CON FUERZA: ESTABILIDAD DE PRECIOS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN ALZA

