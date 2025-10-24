24 de octubre de 2025
SAN GREGORIO CELEBRA SU 46° ANIVERSARIO CON UN GRAN FESTIVAL COSTUMBRISTA CULTURAL ESTE SÁBADO
La jornada contará con shows musicales, gastronomía típica y actividades para toda la familia, destacando la presentación de Stefan Kramer, Agrupación Marilyn, A Los 4 Vientos, Los Inestables, y Jet Set Soda.
En el marco del 46° Aniversario de la comuna de San Gregorio, la Ilustre Municipalidad invita a vecinas, vecinos y visitantes a participar del Festival Costumbrista Cultural, que se realizará este sábado 25 de octubre desde las 12:00 hrs. en el Camping Municipal de San Gregorio, en la región de Magallanes y Antártica Chilena. La actividad será totalmente gratuita y abierta a toda la comunidad.
El evento ofrecerá una jornada llena de tradiciones, música y sabores típicos, con actividades pensadas para todas las edades. Entre los atractivos se incluye el concurso gastronómico "Mejor Chulengueada 2025", además de stands de ventas, juegos infantiles y presentaciones artísticas que se extenderán durante todo el día.
El programa contempla una variada parrilla de espectáculos (horas aproximadas):
12:00 hrs. – Inauguración oficial
12:30 hrs. – Show infantil
14:00 hrs. – A Los 4 Vientos (AL4V), banda referente del nuevo folclor chileno, reconocida por su estilo que fusiona cueca y música popular.
15:30 hrs. – Los Inestables, banda juvenil de Puerto Natales con un repertorio que revive grandes éxitos de los 80, 90 y 2000.
18:00 hrs. – Kramer – El Concierto, espectáculo de humor e imitaciones a cargo del reconocido comediante chileno Stefan Kramer.
20:00 hrs. – Jet Set Soda, banda tributo a Soda Stereo y Gustavo Cerati.
22:00 hrs. – Agrupación Marilyn, grupo argentino de cumbia romántica que pondrá el broche final a la jornada.
Durante todo el mes de octubre, la Ilustre Municipalidad de San Gregorio ha desarrollado múltiples actividades culturales, deportivas y recreativas como parte de la conmemoración del aniversario comunal. Entre ellas se destacan el Campeonato Juvenil de Cueca, clases de GAP y Baile Fitness, talleres de yoga, encuentros atemporales, tardes deportivas y recreativas, y clínica y campeonato de vóleibol mixto.
El Festival Costumbrista Cultural marcará el cierre de las celebraciones del 46° aniversario de San Gregorio, al ser un espacio de encuentro comunitario que pone en valor las tradiciones locales, la identidad regional y el espíritu participativo de San Gregorio.
