Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

4 de noviembre de 2025

COMISIÓN CISC-RPA SUPERVISÓ CONDICIONES DE JÓVENES INFRACTORES EN PUNTA ARENAS

Comunicado de prensa.

VISITA CISC RPA

​Su segunda visita semestral del año 2025 en la región de Magallanes cumplió esta mañana la Comisión Interinstitucional de Supervisión de los Centros Privativos de Libertad de Adolescentes (CISC-RPA), con la misión de resguardar los derechos y condiciones de vida de adolescentes y jóvenes que cumplen sanciones privativas de libertad en Punta Arenas.

 
La instancia, coordinada por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, se constituyó en el Centro de Cumplimiento de Reinserción Juvenil de Río de los Ciervos, administrado por el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. La Seremi del ramo, Michelle Peutat Alvarado, encabezó la presencia de las y los comisionados, quienes verificaron directamente en terreno los estándares de calidad (sujetos al sistema de Responsabilidad Penal Adolescente), de manera de garantizar una atención adecuada bajo estándares de derechos humanos.

 
La autoridad regional destacó el valor de esta supervisión a centros privativos de libertad al menos dos veces al año, basado en un modelo de intervención especializado, el cual vela por el respeto de sus derechos, considerando la solicitud de informes y la realización de recomendaciones a las autoridades e instituciones públicas o privadas pertinentes, de manera de formular propuestas para el mejoramiento de las condiciones de vida de las y los adolescentes.

 
Agregó que durante el recorrido se evaluaron las condiciones de nueve jóvenes infractores de ley:

 
Tres sujetos a internación provisoria (IP)
Tres en internación en régimen cerrado (IRC)
Tres bajo medida de libertad asistida especial con internación parcial (LAE IP)

 
La visita les permitió ejercer una amplitud de facultades para solicitar documentación y traer a la vista todos los antecedentes que esta revisión estima pertinentes en áreas fundamentales como salud, alimentación, educación, disciplina, infraestructura, tratamiento de adicciones, seguridad y el trato recibido por los adolescentes, entre otras.

 
La comisión estuvo conformada por representantes de instituciones que tienen competencia en la materia:

 
SEREMÍA de Justicia y Derechos Humanos
Corte de Apelaciones de Punta Arenas
Ministerio Público
Defensoría Penal Pública
Corporación Opción
Universidad de Magallanes
Fundación Esperanza
Servicio Local de Educación Pública (SLEP)
Oratorio Jacinto Bocco.

Presentación en la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa

ENAP PRESENTÓ MONTAJE INFANTIL QUE PROMUEVE EL CUIDADO DE LAS AVES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS MARCARON EL DEBATE PRESIDENCIAL DE ARCHI

Leer Más

​La agenda de seguridad y la violencia estudiantil también fueron temas claves del foro, realizado en la Casa Central de la Universidad Católica este martes.

​La agenda de seguridad y la violencia estudiantil también fueron temas claves del foro, realizado en la Casa Central de la Universidad Católica este martes.

debatoarchi
nuestrospodcast
kitsnatales

"SIEMPRE LISTOS" EN NATALES: VECINOS DE LA COMUNA RECIBEN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
gestoosello

AGENCIA CREATIVA GESTOO RECIBIÓ SU SELLO 40 HORAS

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
SANCHEZ LOGO 336X336
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
basetenientecarvajal

CHILE PREPARA LA REAPERTURA DE LA BASE ANTÁRTICA MÁS AUSTRAL Y QUE SU UBICA DENTRO DEL CÍRCULO POLAR

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
artistasurbanospuq

​TALENTOS URBANOS EMERGENTES Y STO LLEVAN MÚSICA Y ALEGRÍA A LA JUNTA DE VECINOS N°22 EN UN EVENTO COMUNITARIO DE HALLOWEEN

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales