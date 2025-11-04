COMISIÓN CISC-RPA SUPERVISÓ CONDICIONES DE JÓVENES INFRACTORES EN PUNTA ARENAS

​Su segunda visita semestral del año 2025 en la región de Magallanes cumplió esta mañana la Comisión Interinstitucional de Supervisión de los Centros Privativos de Libertad de Adolescentes (CISC-RPA), con la misión de resguardar los derechos y condiciones de vida de adolescentes y jóvenes que cumplen sanciones privativas de libertad en Punta Arenas.



La instancia, coordinada por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, se constituyó en el Centro de Cumplimiento de Reinserción Juvenil de Río de los Ciervos, administrado por el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. La Seremi del ramo, Michelle Peutat Alvarado, encabezó la presencia de las y los comisionados, quienes verificaron directamente en terreno los estándares de calidad (sujetos al sistema de Responsabilidad Penal Adolescente), de manera de garantizar una atención adecuada bajo estándares de derechos humanos.



La autoridad regional destacó el valor de esta supervisión a centros privativos de libertad al menos dos veces al año, basado en un modelo de intervención especializado, el cual vela por el respeto de sus derechos, considerando la solicitud de informes y la realización de recomendaciones a las autoridades e instituciones públicas o privadas pertinentes, de manera de formular propuestas para el mejoramiento de las condiciones de vida de las y los adolescentes.



Agregó que durante el recorrido se evaluaron las condiciones de nueve jóvenes infractores de ley:



Tres sujetos a internación provisoria (IP)

Tres en internación en régimen cerrado (IRC)

Tres bajo medida de libertad asistida especial con internación parcial (LAE IP)



La visita les permitió ejercer una amplitud de facultades para solicitar documentación y traer a la vista todos los antecedentes que esta revisión estima pertinentes en áreas fundamentales como salud, alimentación, educación, disciplina, infraestructura, tratamiento de adicciones, seguridad y el trato recibido por los adolescentes, entre otras.



La comisión estuvo conformada por representantes de instituciones que tienen competencia en la materia:



SEREMÍA de Justicia y Derechos Humanos

Corte de Apelaciones de Punta Arenas

Ministerio Público

Defensoría Penal Pública

Corporación Opción

Universidad de Magallanes

Fundación Esperanza

Servicio Local de Educación Pública (SLEP)

Oratorio Jacinto Bocco.



