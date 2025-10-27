Punta Arenas,
27 de octubre de 2025

III CAMPUS MUNICIPAL DE BÁSQUETBOL 3X3 CONGREGÓ A MÁS DE 70 JÓVENES

​La jornada, dirigida a las categorías Sub 13 y Sub 15, estuvo a cargo del seleccionado nacional de básquetbol 3x3, Daniel Arcos Obando, y del jugador profesional Vicente Guaico.

CM 6
Con el objetivo de fomentar el deporte y fortalecer el desarrollo del básquetbol local, la Fundación de Deportesjunto a la Municipalidad de Punta Arenas, realizaron este sábado el III Campus Municipal de Básquetbol, enfocado en la modalidad 3x3, gracias a la cancha donada por la Federación de Básquetbol de Chile (FebaChile) durante el FIBA 3x3 U23 Nations League.

La actividad, desarrollada en el Gimnasio del Instituto Don Bosco, contó con la participación de más de 70 deportistas, damas y varones, pertenecientes a las categorías Sub 13 y Sub 15, quienes recibieron entrenamiento técnico y táctico de parte del seleccionado nacional Daniel Arcos Obandojunto al jugador profesional Vicente Guaico.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el compromiso de la Fundación Municipal de Deportes y el entusiasmo de los participantes. "Hacemos un esfuerzo como Fundación Municipal de Deporte para traer a algún seleccionado nacional que comparta su vivencia y técnica con nuestros jugadores. En este caso, son dos campus en uno, comenzamos hoy (sábado) temprano con los Sub 13 y, más tarde, continuamos con los Sub 15. Estamos con el seleccionado nacional 3x3 y un profesor que viene con apoyo técnico. Así que estamos muy contentos de continuar fomentando el deporte", señaló el jefe comunal.
El jugador profesional y profesor Vicente Guaico resaltó la calidad de los participantes y el entusiasmo mostrado durante la jornada. "Veo chicos y chicas con mucho talento. Es muy positivo que Punta Arenas esté apostando por el 3x3, una modalidad distinta al 5x5, más dinámica y moderna", indicó.

Además, Guaico agregó: "Ver esta cancha, que no se ve en todas partes, es realmente agradable. Y ver también a los chicos tan motivados me pone muy contento. Poder participar en esto ha sido una gran experiencia".

Por su parte, el seleccionado nacional de 3x3 y miembro del Team ChileDaniel Arcos, valoró la oportunidad de compartir su experiencia con los jóvenes deportistas. "Traíamos ciertas expectativas y los jóvenes las superaron, tanto las chicas como los chicos. El 3x3 muchas veces se percibe como un deporte desordenado, como una pichanga, pero en realidad es un juego de mucha inteligencia y de resolver situaciones en poco tiempo", comentó.

Asimismo, añadió que los participantes "comenzaron a aprender rápidamente las mismas cosas que nosotros entrenamos. Les decía a los chicos que estos son ejercicios que practicamos en la selección chilena adulta, y que seguimos perfeccionando cada día en esta disciplina, en la que hemos ido alcanzando grandes peldaños", subrayó Arcos.

Amanda Barrientos, participante del campus en la categoría Sub 13, agradeció la oportunidad de entrenar junto a jugadores de nivel profesional. "Fue muy divertido porque aprendimos mucho, y el 3x3 es diferente, más rápido. Lo que más me gustó fue entrenar con ellos", expresó.

Las actividades del 3x3 continuarán este domingo 26 de octubre, entre las 14:00 y las 18:00 horas, con la realización del Campeonato Municipal de Básquetbol 3x3 en el Gimnasio del Instituto Don Bosco, ubicado en Maipú N° 615.


CONTRALORÍA INSTRUYE A MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS REGULARIZAR NOMBRAMIENTOS POR USO REITERADO DE SUPLENCIAS EN CARGOS DIRECTIVOS

CADEM: JARA AMPLÍA SU VENTAJA SOBRE KAST Y KAISER DESPLAZA A MATTHEI DEL TERCER LUGAR EN LA CARRERA PRESIDENCIAL

​Según la encuesta Plaza Pública, correspondiente a la cuarta semana de octubre, la candidata oficialista Jeannette Jara sube a 27% en intención de voto y se consolida como la favorita, mientras que José Antonio Kast cae a 20%.

TELEMEDICAL POTENCIA CONTACTABILIDAD CON COMUNIDAD USUARIA

CM 6

III CAMPUS MUNICIPAL DE BÁSQUETBOL 3X3 CONGREGÓ A MÁS DE 70 JÓVENES

IMG_20251023_102112

CAMPAÑA NACIONAL "ESTIGMATIZAR CIERRA PUERTAS" BUSCA DERRIBAR PREJUICIOS SOBRE LA SALUD MENTAL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

diputadomatheson

DIPUTADO CHRISTIAN MATHESON CRITICA ERROR EN TARIFAS ELÉCTRICAS Y PIDE REVISIÓN ESPECIAL PARA MAGALLANES

