8 de octubre de 2025

REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL SE CAPACITA EN MODELO DE INTERVENCIÓN DEL RIESGO EN VIOLENCIA SEXUAL EN JÓVENES EN CONFLICTO CON LA JUSTICIA

​A la actividad, asistieron profesionales de los Centros de Cumplimiento dependientes del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes y fue llevada a cabo por Gendarmería de Magallanes.

srhcapacitacionviolenciasexual
En el contexto del convenio de colaboración suscrito entre Gendarmería de Magallanes y el Servicio de Reinserción Social Juvenil, se desarrolló una jornada de transferencia técnica y capacitación conjunta sobre "valoración del riesgo de violencia sexual".

La valoración del riesgo de violencia sexual es un proceso que utilizan profesionales para determinar la probabilidad de que un individuo cometa o sufra violencia sexual, empleando instrumentos estructurados para analizar factores históricos, clínicos y de riesgo futuro. Se basa en la recopilación de datos clínicos, entrevistas y análisis de factores psicosociales, con el objetivo de implementar estrategias de gestión y reducir el riesgo de violencia. 

La capacitación estuvo a cargo del profesional Andrés Astorga, Psicólogo, Máster en Criminología, Psicología Clínica, Forense y funcionario de Gendarmería de Chile, quien detalló el trabajo que esta institución realiza en la valoración del riesgo de violencia sexual.

"A través del convenio suscrito entre Reinserción Juvenil y Gendarmería hemos estado traspasando conocimientos a los profesionales y educadores que ven los procesos de valoración del riesgo de violencia sexual. El objetivo es intercambiar información de cómo es el tratamiento en el ámbito criminológico; y por otro lado, detallar las experiencias que hemos tenido como Gendarmería en el modelo de reinserción social que ahora deben empezar a aplicar en el servicio de reinserción juvenil. Seguiremos avanzando en temáticas como psicopatías, riesgos de la conducta sexual para precisar nuestra valoración de riesgos y también de tratamiento", detalló Andrés Astorga.

Por su parte, Francisca Núñez, trabajadora social y gestora de redes del Centro de Cumplimiento Libertad Asistida Especial y Simple que lleva adelante Corporación Opción, señaló que "estos espacios de formación son sumamente necesarios para nuestros procesos de intervención; y si bien no aplicamos los mismos instrumentos, estos espacios si son orientaciones importantes que nos pueden permitir, de una u otra forma, fortalecer y mejorar nuestros procesos de intervención".

Finalmente, Daniela Martínez, Psicóloga del Centro de Cumplimiento Juvenil IP IRC LAE IP, valoró los espacios de complementariedad profesional. "Esta es una actividad que nos ha brindado Gendarmería de Chile, que es una institución que tiene instrumentos estandarizados y que desde hace mucho tiempo está usando estos modelos, y que hoy nos permite a través de esta transferencia técnica, aterrizar el modelo y proceso de intervención que estamos desarrollando en el Servicio de Reinserción Juvenil, para abordar las intervenciones directas con jóvenes y adolescentes. Esto se hace especialmente oportuno ahora que, al estar como servicio en etapa de implementación en la región, debemos trabajar con estos modelos".   

Finalmente, Rodrigo Trujillo, jefe del Departamento de Medidas y Sanciones de Reinserción Social Juvenil destacó el trabajo que se está realizando con el intersector y con las instituciones que puedan colaborar en el trabajo del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil. "En este escenario, estamos trabajando principalmente con Gendarmería de Chile con quienes hemos estado realizando estas jornadas de transferencias técnicas, de manera periódica, para nuestros equipos de intervención, equipos técnicos y de trato directo con jóvenes que cumplen medidas y sanciones con nosotros. En esta jornada se trabajó un instrumento o manual de detección y la valoración de la violencia sexual que estuvo enfocado a los equipos técnicos, de intervención de la Dirección Regional y a los profesionales de los centros de cumplimiento tanto del medio libre como privativo de libertad. Seguiremos avanzando en replicar estos espacios con el objetivo de integrar a instituciones como el INDH, Servicio de Protección Especializada".

Esta capacitación permitirá que las y los profesionales de reinserción social juvenil puedan tomar decisiones sobre intervenciones, tratamientos y estrategias de seguridad para reducir el riesgo de jóvenes en reinserción.


"MEDIACIÓN PENAL JUVENIL COMO COMO ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS"

