LICEO POLITÉCNICO LUIS CRUZ MARTÍNEZ SE ADJUDICÓ FONDO DEL PROGRAMA "CONSTRUYO MI FUTURO" PARA MEJORAR EQUIPAMIENTO

Los estudiantes de la especialidad Construcciones Metálicas del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez de Puerto Natales ahora cuentan con nuevas herramientas para mejorar sus aprendizajes gracias a la adjudicación del fondo concursable del programa "Construyo Mi Futuro". Se trata de un programa impulsado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), ejecutado por ONG Canales en Magallanes, que financia la adquisición de equipamiento o mobiliario necesario para apoyar los procesos de enseñanza de los liceos que poseen especialidades ligadas a la construcción.

En Magallanes, la especialidad de Construcciones Metálicas del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez fue beneficiada con un fondo de $1.500.000, destinado a la adquisición de ocho soldadoras electrónicas de 200AH y seis esmeriles angulares. Esta inversión permitirá que 47 estudiantes —y las futuras generaciones de la especialidad— puedan desarrollar habilidades prácticas en armado y montaje de estructuras, utilizando maquinaria moderna y aplicando diversas técnicas de soldadura en trabajos y probetas.

Patricia Donoso, presidenta del Consejo Asesor Empresarial del programa Construyo mi Futuro de la Cámara Chilena de la Construcción en Magallanes, destacó: "Esta es una donación muy significativa. Uno de los focos de la Cámara es fortalecer el vínculo con los liceos técnico-profesionales para fomentar el desarrollo de mano de obra local calificada. Gracias a este fondo concursable, los estudiantes pueden trabajar con equipamiento nuevo, con tecnología acorde a los estándares actuales de la industria, lo que no solo mejora su aprendizaje, sino que también los prepara de mejor forma para enfrentar el mundo laboral con conocimientos actualizados adquiridos desde el propio liceo."

El director del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez, Juan Crovetto, destacó durante la ceremonia de entrega de los insumos que: "Para nosotros, esta alianza con la Cámara Chilena de la Construcción representa un avance muy concreto. La adjudicación de estos fondos nos permite abrir espacios que antes no estaban desarrollados. Sin duda, las nuevas adquisiciones tendrán un impacto positivo en los estudiantes de Construcciones Metálicas: mejora el trabajo práctico, abre la posibilidad de experimentar con tecnologías que antes no teníamos disponibles en el establecimiento y, por ende, permite desarrollar tareas más complejas y aprendizajes más profundos y alineados con las exigencias actuales del mundo laboral. Además, esta iniciativa permite que más jóvenes interesados puedan ingresar a la especialidad, ya que ahora contamos con la implementación adecuada".

Por su parte, Fernando Mansilla, profesor de la especialidad de Construcciones Metálicas del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez, destacó que: "La llegada de esta nueva maquinaria representa un gran avance, especialmente considerando la evolución que está viviendo el rubro de la construcción. Nos permitirá incorporar nuevas técnicas de trabajo que responden a las exigencias actuales del sector. Estamos transitando desde la soldadura por arco manual hacia estos equipos más modernos que nos permitirán trabajar con tecnología TIG, es decir, utilizando una antorcha de tungsteno.

Esto se traduce en soldaduras más limpias, precisas y con nula generación de residuos. Además, podremos proyectarnos hacia el trabajo con distintos materiales como acero, carbono, aluminio, etc. Esto es clave, ya que los centros de práctica son cada vez más exigentes en términos de competencias técnicas, y este equipamiento nos ayudará a estar a la altura de esos desafíos".

Los estudiantes de la especialidad de Construcciones Metálicas del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez recibieron con entusiasmo los nuevos implementos entregados.

"Estamos muy contentos, porque usamos a diario soldadoras y amoladoras, o galleteras, y muchas veces nos veíamos limitados por la falta de equipamiento. Ahora, con estas nuevas herramientas, podremos avanzar mucho más rápido. No solo será beneficioso para nosotros, que ya estamos en la especialidad, sino también para quienes escojan esta especialidad más adelante", señaló el estudiante Félix Oyarzún.

En la misma línea, Johnny Rodríguez, estudiante de tercero medio, destacó: "Es un muy buen aporte. Estoy contento por recibir estos materiales, porque antes, a veces, no alcanzaban las máquinas para que todos pudiéramos practicar soldadura. Esto nos apoya mucho en nuestro aprendizaje del día a día".

Finalmente, Bárbara Higueras, también de tercero medio, valoró la iniciativa señalando: "Me parece excelente, porque nos va a ayudar con los proyectos que tenemos a futuro y también beneficiará a las nuevas generaciones que se integren a la especialidad".

