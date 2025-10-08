Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

8 de octubre de 2025

MOP REALIZA ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LAS OBRAS DE HABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ARCHIVO Y BIBLIOTECA REGIONAL

​Este proyecto contempla la restauración del total de los 2.120 m2 y 2825 m2 de obra nueva de la ex Penitenciaría Local de Magallanes, edificio de 1899, y el ex Juzgado de Letras, de 1906. Ambas estructuras están actualmente protegidas como monumentos nacionales.

mopbibilioteca

​La Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, realizó una actividad de participación ciudadana por las obras de Habilitación y Construcción del Archivo y Biblioteca Regional de Punta Arenas.

Este proyecto contempla la restauración del total de los 2.120 m2 y 2825 m2 de obra nueva de la ex Penitenciaría Local de Magallanes, edificio de 1899, y el ex Juzgado de Letras, de 1906. Ambas estructuras están actualmente protegidas como monumentos nacionales.

La Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes tendrá una superficie de 4.945 m2. y contempla salas de exposiciones, auditorio y las dependencias de la biblioteca regional, además de oficinas administrativas, laboratorios y depósitos para el archivo regional.

“Este emblemático proyecto permitirá contar con una entidad que conserve, catalogue y disponga de depósitos para los documentos generados por las instituciones propias de Magallanes y evitará que dichos documentos sean enviados al Archivo Nacional en Santiago”, destacó el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández.

Las obras, que son ejecutadas por “Consorcio Constructora de Vicente S.A.-Flesan S.A.”, presentan un 37 por ciento de avance, estimándose su término para diciembre de 2026.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, y la Dirección de Arquitectura del MOP actúa mandatada para su ejecución por el Gobierno Regional y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

En la actividad de participación ciudadana, participa junto a la comunidad el Seremi de Obras Públicas José Luis Hernández, Director Regional de Arquitectura Jorge Cortés, Consejo de Monumentos Nacionales, y Cultura, entre otras instituciones.

comisariapuq

MOP REALIZA ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR OBRAS DE REPOSICIÓN DE LA PRIMERA COMISARÍA DE CARABINEROS DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

HOMBRE RESULTA HERIDO CON ARMA BLANCA EN PUNTA ARENAS: SU CONVIVIENTE FUE DETENIDA POR CARABINEROS

Leer Más

​El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles en una vivienda del Barrio Prat. La víctima fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra fuera de riesgo vital.

​El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles en una vivienda del Barrio Prat. La víctima fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra fuera de riesgo vital.

apuñaladopuq
nuestrospodcast
violacionantartica

TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A PRESIDIO EFECTIVO A AUTOR DE VIOLACIÓN EN TERRITORIO ANTÁRTICO

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
violacionantartica

TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A PRESIDIO EFECTIVO A AUTOR DE VIOLACIÓN EN TERRITORIO ANTÁRTICO

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
diputadobianchih2v

PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE AVANZA EN LA CÁMARA Y GOBIERNO RECOGE INDICACIÓN PARA QUE EL 1% QUEDE EN MAGALLANES PARA OBRAS SOCIALES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Establecimiento-educacional-con-el-pabellon-de-_Embajadores-Antarticos_-1024x861

"EMBAJADORES ANTÁRTICOS": PROGRAMA EDUCATIVO QUE ANTARTIZA CHILE

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909