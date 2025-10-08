MOP REALIZA ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LAS OBRAS DE HABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ARCHIVO Y BIBLIOTECA REGIONAL

​La Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, realizó una actividad de participación ciudadana por las obras de Habilitación y Construcción del Archivo y Biblioteca Regional de Punta Arenas.



Este proyecto contempla la restauración del total de los 2.120 m2 y 2825 m2 de obra nueva de la ex Penitenciaría Local de Magallanes, edificio de 1899, y el ex Juzgado de Letras, de 1906. Ambas estructuras están actualmente protegidas como monumentos nacionales.



La Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes tendrá una superficie de 4.945 m2. y contempla salas de exposiciones, auditorio y las dependencias de la biblioteca regional, además de oficinas administrativas, laboratorios y depósitos para el archivo regional.



“Este emblemático proyecto permitirá contar con una entidad que conserve, catalogue y disponga de depósitos para los documentos generados por las instituciones propias de Magallanes y evitará que dichos documentos sean enviados al Archivo Nacional en Santiago”, destacó el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández.



Las obras, que son ejecutadas por “Consorcio Constructora de Vicente S.A.-Flesan S.A.”, presentan un 37 por ciento de avance, estimándose su término para diciembre de 2026.



La iniciativa se enmarca en el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, y la Dirección de Arquitectura del MOP actúa mandatada para su ejecución por el Gobierno Regional y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.



En la actividad de participación ciudadana, participa junto a la comunidad el Seremi de Obras Públicas José Luis Hernández, Director Regional de Arquitectura Jorge Cortés, Consejo de Monumentos Nacionales, y Cultura, entre otras instituciones.



