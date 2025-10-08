8 de octubre de 2025
PUNTA ARENAS SERÁ SEDE DEL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL CHEVROLET ESTE PRÓXIMO 18 Y 19 DE OCTUBRE
El evento reunirá vehículos clásicos de Chile y Argentina en los salones de Asogama.
El rugido de los motores y el brillo del cromo se tomarán Punta Arenas el fin de semana del 18 y 19 de octubre con la realización del Primer Encuentro Internacional Chevrolet, que tendrá lugar en los salones de Asogama, en el recinto El Arriero.
La exposición contará con vehículos antiguos de la marca Chevrolet, provenientes de distintas localidades de la región de Magallanes y de Argentina, ofreciendo a los visitantes una oportunidad única para apreciar verdaderas joyas automotrices.
La muestra estará abierta al público el sábado 18, de 14:00 a 20:00 horas, y el domingo 19, de 12:00 a 20:30 horas.
El valor de la entrada será de $3.000 para mayores de 12 años, mientras que los niños ingresarán gratuitamente.
