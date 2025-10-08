FORMALIZAN A CONDUCTOR QUE AGREDIÓ A FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

Durante esta jornada de día martes fue formalizado el conductor que la noche del lunes agredió a dos funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Punta Arenas, luego de protagonizar un accidente de tránsito y huir del lugar. La audiencia se realizó en el Juzgado de Garantía local, donde el imputado fue acusado de lesiones menos graves, manejo bajo la influencia de estupefacientes y una falta en contra de una funcionaria municipal.



El alcalde Claudio Radonich valoró el actuar del personal municipal y reiteró la urgencia de contar con una ley que proteja la labor de los funcionarios de seguridad comunal. "Este hecho refleja por qué es tan necesario que se apruebe el proyecto que regula el trabajo de nuestros equipos. Nuestros funcionarios no son civiles comunes, están cumpliendo una labor pública: cuidar a los vecinos. Sin embargo, hoy la ley los deja desprotegidos, como si fuera una pelea callejera. Dos funcionarios terminaron heridos, mientras el responsable manejaba bajo los efectos de drogas, poniendo en riesgo la seguridad de todos", señaló.





El jefe comunal añadió que la Municipalidad brindará todo el apoyo legal y médico a los trabajadores afectados. "Estamos muy orgullosos de su actuar y presentamos las acciones judiciales correspondientes. Esperamos que, tras más de tres años desde que se anunció este proyecto de ley, se avance por fin en una norma que otorgue resguardo a quienes están día a día respondiendo a los llamados de los vecinos", enfatizó.





Por su parte, el abogado municipal Cristian Navarro explicó los pasos judiciales del caso. "Asistimos a la audiencia de formalización por los delitos de lesiones menos graves, manejo bajo la influencia de estupefacientes y una falta contra una funcionaria, que está establecida en el artículo 495 número 4 del Código Penal. Además, durante la jornada interpusimos una querella para perseguir todas las sanciones que establece la ley. Cada delito contempla penas de presidio menor en su grado mínimo y multas asociadas. Nuestros inspectores trabajan en terreno, expuestos a situaciones de riesgo, por lo que es fundamental fortalecer su protección legal", indicó.





En tanto, el director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza, destacó el aumento de procedimientos y el compromiso del personal. "Solo en lo que va del mes, las llamadas a nuestra línea 800 800 134 han crecido un 26%. La ciudadanía pide más acción, y eso ha implicado que nuestros funcionarios participen en procedimientos que antes estaban reservados a otras instituciones, incluyendo detenciones. Lamentablemente, eso también los expone a mayores riesgos", explicó.





Sanhueza precisó que uno de los funcionarios resultó con lesiones menos graves tras ser mordido en la mano por el agresor, y recordó que el equipo cuenta con chalecos antibalas, bastones retráctiles y cámaras corporales, pero sin armas no letales ni facultades equivalentes a las de Carabineros. "Nuestros funcionarios enfrentan situaciones complejas sin los resguardos adecuados. Esperamos que la normativa avance para darles las herramientas que les permitan actuar con seguridad", señaló.



