Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

8 de octubre de 2025

FORMALIZAN A CONDUCTOR QUE AGREDIÓ A FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

​El imputado fue acusado de lesiones menos graves y manejo bajo influencia de drogas. Municipio presentó querella y pide avanzar en ley que proteja a los inspectores.

AGRESIÓN A FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (2)

Durante esta jornada de día martes fue formalizado el conductor que la noche del lunes agredió a dos funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Punta Arenas, luego de protagonizar un accidente de tránsito y huir del lugar. La audiencia se realizó en el Juzgado de Garantía local, donde el imputado fue acusado de lesiones menos graves, manejo bajo la influencia de estupefacientes y una falta en contra de una funcionaria municipal.


El alcalde Claudio Radonich valoró el actuar del personal municipal y reiteró la urgencia de contar con una ley que proteja la labor de los funcionarios de seguridad comunal. "Este hecho refleja por qué es tan necesario que se apruebe el proyecto que regula el trabajo de nuestros equipos. Nuestros funcionarios no son civiles comunes, están cumpliendo una labor pública: cuidar a los vecinos. Sin embargo, hoy la ley los deja desprotegidos, como si fuera una pelea callejera. Dos funcionarios terminaron heridos, mientras el responsable manejaba bajo los efectos de drogas, poniendo en riesgo la seguridad de todos", señaló.


El jefe comunal añadió que la Municipalidad brindará todo el apoyo legal y médico a los trabajadores afectados. "Estamos muy orgullosos de su actuar y presentamos las acciones judiciales correspondientes. Esperamos que, tras más de tres años desde que se anunció este proyecto de ley, se avance por fin en una norma que otorgue resguardo a quienes están día a día respondiendo a los llamados de los vecinos", enfatizó.


Por su parte, el abogado municipal Cristian Navarro explicó los pasos judiciales del caso. "Asistimos a la audiencia de formalización por los delitos de lesiones menos graves, manejo bajo la influencia de estupefacientes y una falta contra una funcionaria, que está establecida en el artículo 495 número 4 del Código Penal. Además, durante la jornada interpusimos una querella para perseguir todas las sanciones que establece la ley. Cada delito contempla penas de presidio menor en su grado mínimo y multas asociadas. Nuestros inspectores trabajan en terreno, expuestos a situaciones de riesgo, por lo que es fundamental fortalecer su protección legal", indicó.


En tanto, el director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza, destacó el aumento de procedimientos y el compromiso del personal. "Solo en lo que va del mes, las llamadas a nuestra línea 800 800 134 han crecido un 26%. La ciudadanía pide más acción, y eso ha implicado que nuestros funcionarios participen en procedimientos que antes estaban reservados a otras instituciones, incluyendo detenciones. Lamentablemente, eso también los expone a mayores riesgos", explicó.


Sanhueza precisó que uno de los funcionarios resultó con lesiones menos graves tras ser mordido en la mano por el agresor, y recordó que el equipo cuenta con chalecos antibalas, bastones retráctiles y cámaras corporales, pero sin armas no letales ni facultades equivalentes a las de Carabineros. "Nuestros funcionarios enfrentan situaciones complejas sin los resguardos adecuados. Esperamos que la normativa avance para darles las herramientas que les permitan actuar con seguridad", señaló.


El agresor quedó con medidas cautelares mientras continúa la investigación. Desde la administración comunal se reiteró el llamado a los vecinos a seguir utilizando la línea 800 800 134 para reportar situaciones que requieran la intervención de Seguridad Pública, destacando el compromiso y profesionalismo de los funcionarios municipales en cada procedimiento.

cormupas

CORMUPA NOTIFICA DESTITUCIONES POR USO INDEBIDO DE LICENCIAS MÉDICAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

INICIATIVA DE BENEFICIO TRIBUTARIO AL HIDRÓGENO VERDE PASA A SALA: 1% SE PAGARÍA AL COMENZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO

Leer Más

​El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, indicó que el proyecto fue mejorado, asegurando que "el pago anticipado del 1% de los impuestos se realice al momento de la inversión y no antes, evitando gravar proyectos que podrían no concretarse”.

​El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, indicó que el proyecto fue mejorado, asegurando que "el pago anticipado del 1% de los impuestos se realice al momento de la inversión y no antes, evitando gravar proyectos que podrían no concretarse”.

h2chule
nuestrospodcast
comisariapuq

MOP REALIZA ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR OBRAS DE REPOSICIÓN DE LA PRIMERA COMISARÍA DE CARABINEROS DE PUNTA ARENAS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
comisariapuq

MOP REALIZA ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR OBRAS DE REPOSICIÓN DE LA PRIMERA COMISARÍA DE CARABINEROS DE PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Equipo Ruta Médica

COMIENZA EN PUNTA ARENAS LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA MÉDICA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
slepmutual

TRABAJADORES DEL SLEP MAGALLANES SE ADHIEREN A MUTUAL DE SEGURIDAD

amigo familia

AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas