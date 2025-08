GREMIOS DE LA UMAG ACUSAN FALTA DE VOLUNTAD DEL RECTOR PARA ABORDAR CRISIS EN CONJUNTO

​Durante la tarde del viernes 1 de agosto, en el Auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes, se realizó el segundo claustro de trabajadores de ARAUMAG, AFUM y APROTEC, las tres asociaciones gremiales de la UMAG que reúnen a académicos y académicas, funcionarios, funcionarias y profesionales y técnicos de la institución.



Con una asistencia masiva de sus socios y socias, la sesión tuvo por finalidad tanto reflexionar sobre las últimas actividades e informaciones relacionadas con la crisis financiera de la universidad, como decidir las acciones que, como trabajadores y trabajadoras unidos y organizados, se tomarán en las siguientes semanas.



Las directivas informaron que “uno de los objetivos que originalmente tuvo la asamblea era reunirse con el Rector José Maripani y su equipo, para sostener una conversación en relación con los temas de la crisis, desde un enfoque y en el marco de nuestra legítima actividad gremial. Lamentablemente, ese objetivo no pudo cumplirse. No solo porque el Rector Maripani se excusó de asistir por encontrarse fuera de la zona, sino porque no tuvo la voluntad de designar a la autoridad subrogante, para que cumpliera con la invitación. De hecho, en el comunicado de respuesta a nuestra invitación abierta, entregada personalmente por las directivas en reunión sostenida el 25 de julio, el Rector Maripani cerró implícitamente la posibilidad de asistir, invitándonos a sumarnos a las reuniones informativas triestamentales por Facultad, que realizarán durante la semana del 4 al 8 de agosto.”



Los dirigentes sostienen que: “la manera en que la autoridad diseñó esas reuniones ampliadas con las que respondió a nuestra invitación, convocan por separado a funcionarios y funcionarias, trabajadores y trabajadoras, académicos y académicas de diferentes unidades, buscando parcializar y dividir la unidad de los trabajadores y trabajadoras, cada vez mas potente”.



En ese sentido, en el claustro se acordó volver a extender la invitación para que el Dr. Maripani y su equipo concurran a una reunión con la asamblea de los trabajadores y trabajadoras de las tres Asociaciones. “Somos asociaciones legal y legítimamente constituidas dentro de la universidad. Somos parte de la institución y estamos extendiendo una invitación gremial a la autoridad, para conversar sobre una crisis que no hemos generado, pero que sí estamos sufriendo y pagando. El Rector Maripani y su equipo deben atender nuestra legítima demanda y la inquietud de nuestras bases, para conversar abierta y respetuosamente sobre estos temas”.



En la Asamblea del viernes también se acordó manifestar la discrepancia en relación con la información y el tono de los comunicados que han venido emanando desde la Rectoría en torno a las actividades llevadas a cabo hasta ahora, específicamente sobre la última reunión sostenida entre el Equipo Directivo y las Asociaciones Gremiales, el día viernes 25 de julio. “Toda la universidad recibió un correo informativo señalando literalmente que la reunión había sido “positiva” y “fructífera”. Aquello dista totalmente de cómo las asociaciones evaluamos la reunión: para nosotros no fue ni productiva ni fructífera”, señalaron los dirigentes.



Otros puntos analizados en la asamblea fueron aspectos de fondo, como la participación y la transparencia.

Los dirigentes señalaron que habitualmente la rectoría del Dr. Maripani ha señalado su compromiso con una gestión transparente y participativa. Sin embargo, la práctica dice otra cosa y el compromiso con la transparencia y la participación ha estado ausente desde el primer momento.



“El Rector Maripani y su equipo no pueden hablar de transparencia si no han sido capaces de informar y transparentar, primero, cuál es el origen de las deudas de nuestra universidad, ni quiénes han sido responsables de tomar las decisiones que las generaron. Esa es una pregunta que se le ha hecho al Rector y su equipo en numerosas ocasiones y nunca, ni él ni nadie ha respondido, más allá de endosar la responsabilidad a autoridades anteriores y al Estado. Nuestras bases demandan una respuesta urgente a la pregunta sobre las causas reales de la crisis y las responsabilidades asociadas. Y que ese sea el punto de partida de la discusión y la solución”.



“También discrepamos de la idea de participación que maneja la rectoría y el equipo del Dr. Maripani. Para ellos, la participación de la comunidad universitaria se ha reducido a hacer reuniones en que solo se entrega información, la mayoría y las más importantes de las veces, sobre decisiones ya tomadas y previamente aprobadas. Las reuniones han sido meramente informativas. Así, no es posible hablar de participación”.



Los dirigentes señalaron que las tres asociaciones se encuentran disponibles para afrontar la crisis, pero que primero debe entregarse toda la información del origen de la situación y asumir todas las responsabilidades quienes deban asumirlas. Solo a partir de ese gesto indispensable las medidas que puedan tomarse podrán cobrar legitimidad. Del mismo modo, enfatizaron que esas decisiones deben estar de acuerdo con la naturaleza y el rol de universidad pública que tiene la institución, y que eso demanda que la solución a la crisis no sea tomada únicamente en base a los indicadores de una planilla Excel, sino que involucre aspectos fundamentales de excelencia académica, de servicio a la Región, y del respeto a la dignidad de las y los miembros de la comunidad universitaria.



Por último, las directivas de las tres asociaciones agradecieron el respaldo de sus bases en las dos últimas reuniones, e invitaron a toda la comunidad universitaria a sumarse unida a las próximas reuniones y actividades.



​“POR LA DEFENSA DE NUESTRO EMPLEO TRABAJADORES Y TRABAJADORAS UMAG UNIDOS EN LA LUCHA” Juan Marcos Henríquez Troncoso Presidente Asociación Regional de Académicos y Académicas Umag –ARAUMAG- Mónica Álvarez Mancilla Presidenta Asociación de Funcionarios y Funcionarias Umag -AFUM- Roberto Barrientos Molina Presidente Asociación de Técnicos y Profesionales Umag -APROTEC-